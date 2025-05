La Liga Profesional confirmó los días y horarios para los esperados cruces de cuartos de final del Torneo Apertura. Con los equipos ya clasificados, la organización dio a conocer la agenda completa, que se repartirá entre el domingo 18 y el martes 20 de mayo. Rosario Central, Huracán, Argentinos Juniors, San Lorenzo, Boca, Independiente, River y Platense competirán por un lugar en semifinales.

Los cruces quedaron distribuidos de la siguiente forma:

Domingo 18 de mayo, 19:00: Rosario Central vs. Huracán

Lunes 19 de mayo, 19:00: Argentinos Juniors vs. San Lorenzo

Lunes 19 de mayo, 21:30: Boca vs. Independiente

Martes 20 de mayo, 20:30: River vs. Platense

Por qué solo se juega un partido el domingo

Inicialmente, la planificación de la Liga contemplaba partidos el sábado 17 y el domingo 18. Sin embargo, las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires forzaron una modificación en el esquema original. Debido a la imposibilidad de utilizar los estadios de los equipos porteños por cuestiones logísticas y de seguridad, se optó por jugar un solo encuentro el domingo, en Santa Fe: Rosario Central vs. Huracán. El resto de los partidos, cuyos equipos tienen localía en CABA, se reprogramaron para lunes y martes.

Qué pasa si hay empate en los cuartos

El formato de definición se mantiene idéntico al de los octavos: si hay igualdad en los 90 minutos, el pase a semifinales se definirá directamente por penales, sin tiempo suplementario.

Boca vs. Independiente: Herrón ya perfila el equipo con figuras de experiencia

El duelo entre Boca e Independiente se jugará el lunes 19 a las 21:30 en la Bombonera, y el entrenador xeneize, Mariano Herrón, ya empieza a delinear su equipo. Luego del primer entrenamiento semanal en Boca Predio, se conoció que piensa en incluir a Ander Herrera, Edinson Cavani y Milton Giménez para el decisivo cruce.

“Es un partido para hombres, para la experiencia”, revelaron desde el entorno de Herrón al diario Olé, minutos después del entrenamiento en Ezeiza.

Milton Giménez, listo para volver al once

Tras recuperarse de un esguince de tobillo sufrido el 12 de abril frente a Belgrano, Milton Giménez volvió a sumar minutos en el cruce de octavos contra Lanús. Ahora, tiene grandes chances de ser titular ante Independiente.

Con Fernando Gago, Giménez se había ganado un lugar luego de la eliminación en la Libertadores frente a Alianza Lima, desplazando incluso a Miguel Merentiel. Marcó cuatro goles en tres partidos consecutivos, aunque lleva cuatro encuentros sin convertir.

De cara al lunes, podría reemplazar a Alan Velasco o Carlos Palacios y conformar un doble nueve junto a Cavani, si el uruguayo está disponible.

¿Vuelve Ander Herrera al equipo titular?

La posible reaparición de Ander Herrera como titular es la gran sorpresa que evalúa Herrón. El mediocampista se entrenó sin restricciones y todo indica que podría volver al once inicial tras su lesión, según confirmó el propio jugador: “Voy día a día, no me marco fecha. Voy viendo cómo me voy encontrando e intentando hacer todos los trabajos que toquen y me mande el cuerpo técnico”.

Antes de su baja, Herrera compartía el medio con Milton Delgado y Kevin Zenón, aunque en su ausencia Toto Belmonte ocupó ese lugar, con opiniones divididas por parte del hincha.

Cavani quiere estar: iría al banco

Edinson Cavani también avanza en su recuperación tras el desgarro sufrido frente a Estudiantes, que lo dejó afuera del superclásico con River, el partido ante Tigre y el cruce de octavos con Lanús. Aunque aún no estaría listo para ser titular, la expectativa es que pueda ocupar un lugar entre los suplentes.

En Boca consideran que “va a estar para unos minutos”, siempre que esta semana logre integrarse plenamente a los entrenamientos grupales tras trabajar con los kinesiólogos.

De confirmarse, el Matador sumaría su presencia al plantel justo a tiempo para un partido trascendental frente a Independiente.