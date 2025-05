Desde redes, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, dedicó unas palabras a Pepe Mujica, quien falleció este martes a los 89 años de edad.

"'Cuando mis brazos se vayan habrá miles de brazos sustituyendo la lucha, dijo en su último discurso público, Pepe Mujica, y así será. Presidente pero ante todo, militante. La cara de la resistencia y la humildad uruguaya deja este mundo pero sus ideas, su compromiso y coherencia quedarán para siempre", sostuvo Guerrera.

Y recordó "Trabajó en su legado personal y político: forjó la unidad y la renovación del Frente Amplio para que la justicia social y el humanismo, esos principios que formaron parte de su forma de vida, trascendieran más allá de su plano personal".

El legislador aseguró que Mujica "Marcó a fuego su país pero también Latinoamérica. ¡Se lo va a extrañar mucho!".

José “Pepe” Mujica había nacido el 20 de mayo de 1935 y murió este martes, a los 89 años. En abril del año pasado había sido diagnosticado con cáncer de esofago. Se sometió a más de 30 sesiones de rayos pero en enero de este año confirmó metástasis y decidió no continuar con el tratamiento.

A principios de 2025 Pepe Mujica se despidió de la vida pública y pidió que lo dejaran descansar en la intimidad de su chacra. "Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso", expresó.

El pasado domingo, su ausencia en las elecciones municipales dio cuenta del cuadro de su salud. Su compañera de vida, Lucía Topolansky, confirmó que recibía cuidados paliativos. Este martes, fue el actual presidente Yamandú Orsi, quien informó de su muerte en la red X y lo despidió afectuosamente: "Te vamos a extrañar mucho, Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y tu profundo amor por tu pueblo".