“Esto no se hace en soledad” Rojas puso en valor la articulación con Fiscalía y fuerzas de seguridad

“Esto no se hace en soledad” Rojas puso en valor la articulación con Fiscalía y fuerzas de seguridad

El intendente Arturo Rojas encabezó una reunión en el Centro Operativo de Monitoreo (COM) municipal junto a representantes del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de coordinar los pasos a seguir luego del mega operativo que logró desarticular una red de motociclistas vinculada a maniobras ilegales y otros delitos.

Durante la jornada, Rojas se reunió con el fiscal Carlos Larrarte, titular de la UFI 30; el Superintendente de la Región Atlántica II, Carlos Orellano; y el Jefe Departamental, Gastón Elía. También participaron la secretaria de Gobierno Paula Faramiñán, el presidente del Concejo Deliberante Marcelo Schwarz, el concejal Jorge Martínez, el subsecretario de Prevención y Monitoreo Ángel Vázquez, el director de Tránsito Facundo Croci, y Sergio Nicolás, uno de los responsables del trabajo de investigación previo.

“Firme decisión política para avanzar con denuncias penales”

Tras la reunión, el intendente Rojas afirmó en conferencia de prensa: “Tenemos la firme decisión política de avanzar con operativos, allanamientos y denuncias penales más allá de lo contravencional”. Además, remarcó que “la recopilación de imágenes en el COM desde hace muchos meses ha permitido en este trabajo en conjunto ver personas que realizan maniobras que rozan lo delictivo y absolutamente imprudentes, poniendo en riesgo la vida de terceros”.

El jefe comunal confirmó que la Municipalidad aportó pruebas a la Justicia, incluyendo imágenes y declaraciones testimoniales. “Eso permitió los 15 allanamientos con resultados positivos que se vieron últimamente”, aseguró.

Causas penales y detenidos

Rojas destacó que, más allá de las contravenciones, “presentamos una denuncia penal que permite a la Justicia abrir causas penales contra estos personajes que ponen en vilo a gran parte de la ciudadanía. Algunos de ellos fueron aprehendidos, otros quedaron detenidos y la causa continúa”.

También agradeció el compromiso del personal del COM: “Queríamos agradecer al personal que trabaja en la sala de Monitoreo durante muchas horas recolectando imágenes”.

Un trabajo minucioso que lleva años

Lejos de tratarse de una acción aislada, el mandatario aseguró que “esto es un trabajo constante y de manera articulada” que se viene desarrollando desde hace años. “Estamos poniendo toda la voluntad con las demás fuerzas y la Provincia de Buenos Aires para potenciar este trabajo con políticas de mediano y largo plazo”, indicó.

En ese sentido, anticipó más acciones en conjunto con Provincia y las fuerzas de seguridad: “A veces la situación más fácil para cualquier político es sacarse el lazo de encima y empezar a echar culpas a las fuerzas de seguridad, a los vecinos, la Justicia o a la Provincia, pero en este caso hubo un trabajo serio y articulado”.

Objetivo: que las causas lleguen a su fin

Rojas aseguró que “esto no queda acá, la idea es continuar y que cada una de esas causas lleguen a su fin lo antes posible. Esto demuestra que no se puede hacer lo que se quiere, vulnerando los derechos de cada uno de los vecinos, que los hechos tienen su consecuencia y que hay una firme decisión política y un trabajo en conjunto para que esas cuestiones se terminen en nuestro distrito”.

Finalmente, agradeció a todos los actores que formaron parte del operativo: “Esto no se hace en soledad, por más decisión política que pueda tener un intendente y su equipo de gobierno, si no están el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad trabajando codo a codo los objetivos y resultados no se logran”.

Y concluyó: “Vamos a seguir trabajando fuertemente en operativos de tránsito junto al personal policial, con una firme decisión política de avanzar con allanamientos y denuncias penales más allá de lo contravencional”.

Así fue el operativo que desarticuló la red de motociclistas

El operativo, de gran magnitud, logró desarticular una organización de motociclistas que realizaban maniobras peligrosas en la vía pública y estaban vinculados a otros delitos, como amenazas agravadas y tenencia de armas y estupefacientes.

Todo comenzó el pasado 13 de abril, tras diversas denuncias por conductas imprudentes en la vía pública. A partir de allí, se inició una investigación liderada por la Policía Departamental de Necochea, con la colaboración del COM, la Dirección de Tránsito y la Comisaría Tercera.

Gracias a las cámaras de seguridad del municipio y al análisis de las pruebas, se identificó a los responsables. La UFI 30 solicitó 15 allanamientos, que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías y ejecutados durante el fin de semana.

El operativo incluyó personal policial de distintas dependencias, agentes de Tránsito y funcionarios municipales. Se secuestraron casi una docena de motocicletas, armas de fuego, municiones, elementos electrónicos y drogas de diversas modalidades. Seis personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia.

La causa se originó a partir de una denuncia penal realizada por la Municipalidad de Necochea contra quienes ponían en riesgo la seguridad de terceros.