“Macri ya no entiende”: Milei lo deja fuera del acuerdo en PBA

El presidente Javier Milei volvió a sacudir el escenario político con declaraciones filosas y definiciones de peso sobre el futuro electoral en la provincia de Buenos Aires. Tras la sorpresiva victoria de La Libertad Avanza en las legislativas porteñas, el mandatario anticipó que su espacio “va a dar otro batacazo” en territorio bonaerense y confirmó que las negociaciones con dirigentes del PRO están “muy avanzadas”, aunque sin la conducción de Mauricio Macri.

“Nosotros vamos a recibir a todos, los vamos a abrazar y vamos a hacer un espacio en el cual todo lo que es del espectro centro-derecha va a estar incluido”, afirmó Milei este lunes en una entrevista televisiva. “Tenemos confianza en que vamos a avanzar fuertemente”, remarcó.

En esa línea, el jefe de Estado insistió en que el acuerdo bonaerense entre La Libertad Avanza y el PRO “está avanzando independientemente de Macri”. Según sostuvo, la incorporación de figuras como Cristian Ritondo, Diego Santilli y José Luis Espert se dio de forma “independiente” a la voluntad del ex presidente.

Dardos a Macri: “Hay cosas que ya no entiende”

Lejos de suavizar el tono, Milei arremetió con dureza contra Mauricio Macri. “Está grande y hay cosas que ya no entiende”, lanzó al ser consultado sobre las recientes fricciones con el exmandatario. Además, cuestionó las críticas del PRO a La Libertad Avanza por la circulación de un video falso hecho con Inteligencia Artificial durante el fin de semana electoral.

“Me parece super gracioso el video. No entender el humor de las redes y achacármelo a mí... qué bajos vienen de IQ para no entender el humor de las redes”, ironizó el Presidente, en clara referencia al video donde se imitaba a Macri anunciando el retiro de la candidatura de Silvia Lospennato.

La tensión entre ambos escaló a tal punto que Milei respondió directamente a una de las frases más provocadoras del fundador del PRO. “Quizás Macri deba entender que su momento pasó”, sentenció.

El trasfondo del enfrentamiento: alianzas, egos y elecciones

El trasfondo de esta disputa está en la puja por la conducción del espacio opositor y la estrategia de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Mientras Milei busca ampliar su base política incorporando a figuras del PRO, Macri mantiene su resistencia frente a un liderazgo que considera ajeno.

“Macri quiere llevar adelante ese proceso y los dirigentes están tomando nota de que el PRO es una herramienta que quedó obsoleta”, señaló el Presidente al analizar la coyuntura electoral. “No está en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo”, disparó.

El cruce más directo llegó cuando se le preguntó por la supuesta ruptura total con el expresidente: “Las cosas graves las dijo él, yo no dije nada grave de él. Si usted me pega, yo me voy a defender”, justificó Milei.

La interna del PRO: entre la apertura y el desgaste

A pesar de los ataques, el jefe de Estado tendió un puente a los dirigentes del PRO dispuestos a sumarse a La Libertad Avanza. “A aquellos que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, los vamos a abrazar a todos”, declaró.

La estrategia es clara: capitalizar el desgaste interno del PRO y fortalecer un frente amplio de centroderecha en la Provincia. Así lo expresó también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien al analizar el escenario postelectoral sostuvo: “Espero que haya quedado claro para el PRO que ir desunidos no tiene sentido”.

Según Milei, el error de dividir elecciones en CABA fue parte de ese juego interno. “Desdoblaron las elecciones, lo cual genera fastidio en la gente. Los políticos, para cuidar sus territorios o sus negocios, llaman espuriamente a una elección desdoblada, y eso cansa”, apuntó.

Una alianza en gestación, pero sin líder claro

Con estos movimientos, Milei intenta consolidar un nuevo polo opositor sin la tutela de Macri, y con la mirada puesta en la Provincia de Buenos Aires, territorio clave y bastión histórico del peronismo.

Mientras tanto, el jefe de Estado sostiene su discurso rupturista y desafiante, apelando a un electorado harto de la vieja política: “Hay una parte del PRO que se tiene que sincerar y decirle a la gente que los estafó, que son unos estafadores... siguen teniendo ideas de izquierda”, denunció.

La batalla por el liderazgo del espacio opositor está más viva que nunca. Milei lo sabe, y avanza con su estilo frontal: “Nosotros creemos que en la provincia de Buenos Aires vamos a dar otro batacazo”.