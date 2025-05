“En el conurbano la gente está sufriendo mucho”: Kikuchi propone un liberalismo con sensibilidad social

Carlos Kikuchi, ex estratega electoral de Javier Milei y figura clave en el armado territorial de La Libertad Avanza durante la campaña presidencial de 2023, confirmó su decisión de disputar las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires con un nuevo frente: Unión, Renovación y Fe (URF). Lo hace desde afuera del oficialismo nacional, con un discurso liberal pero con sensibilidad social, y con duras críticas al rumbo adoptado por el Presidente y su entorno.

El armado de Kikuchi apunta a captar el voto de sectores desencantados con el gobierno nacional, especialmente aquellos que se sienten traicionados por la fusión libertaria con el PRO. “Estamos afuera del esquema que está planteando el Gobierno”, sentenció el senador provincial, al tiempo que remarcó que su alejamiento se produjo tras el acuerdo entre Milei y Mauricio Macri en el balotaje que terminó por derrotar a Sergio Massa.

La ruptura con Milei: “Nos dejó muy descolocados”

Kikuchi, hoy legislador bonaerense, fue gran colaborador del ascenso libertario en las elecciones de 2023. Su desvinculación con Javier y Karina Milei comenzó a gestarse cuando el espacio decidió recostarse sobre el PRO. “Nosotros veníamos construyendo un espacio de centro-derecha con dirigentes del peronismo del interior. Para nosotros fue un límite”, explicó en declaraciones radiales.

El acuerdo con Macri, según relató, fue una jugada innecesaria: “Para nosotros era un tsunami lo de Milei y no hacía falta una alianza con el PRO. Los votantes de Patricia Bullrich no lo iban a votar a Massa”. Ese movimiento, opinó, “nos dejó muy descolocados”, y derivó en la conformación de bloques propios en la Legislatura bonaerense.

Kikuchi fue más allá al cuestionar el desembarco de exfuncionarios del macrismo en el gobierno libertario: “Le ganamos en las elecciones y terminaron siendo ellos los que ocuparon los lugares”, fustigó.

Un nuevo espacio liberal con sensibilidad social

El flamante frente URF, lanzado a comienzos de mayo en el Hotel Grand Brizo de La Plata, se autodefine como una propuesta liberal que también contempla la crisis cotidiana en el conurbano bonaerense. “Nosotros estamos de acuerdo con el reacomodamiento macroeconómico, pero hay que cuidar la micro. En el conurbano la gente está sufriendo mucho”, advirtió Kikuchi.

A su lado estuvieron el diputado provincial Fabián Luayza, junto a Gustavo Cuervo, Sergio Vargas y Juan Del Oso, referentes del nuevo espacio. El armado cuenta con el respaldo de 3 senadores, 9 diputados y más de 20 concejales que se alejaron de La Libertad Avanza por “falta de contención”.

“La decisión de ir por afuera está tomada”, confirmó Kikuchi, aunque aclaró: “En política el diálogo siempre está abierto”. Evitó definir si ese camino puede terminar favoreciendo al kirchnerismo: “Tenemos una agrupación, y el diálogo siempre está abierto, pero ya no depende de nosotros”.

Críticas al Gobierno: “El discurso de la casta se va agotando”

Desde su nuevo rol opositor, Kikuchi sostiene que el fenómeno Milei fue una expresión clara de hartazgo social: “El tema de la casta fue un eslogan que sintetizó ese enojo”, dijo. Sin embargo, advirtió que esa narrativa empieza a perder fuerza: “El discurso de la casta se va agotando y va siendo reemplazado por la baja de la inflación”.

También se refirió a su vínculo con Karina Milei, con quien admitió haber tenido diferencias personales, pero “no en términos políticos”. No obstante, volvió a insistir en su rechazo a la influencia del macrismo en el oficialismo: “El 70% de los cargos del organigrama nacional están ocupados por exfuncionarios de Macri. En ese contexto, no tenemos mucho para hablar”.

La batalla electoral en la provincia

El nuevo espacio liberal apuesta fuerte a las legislativas del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, un territorio que Kikuchi considera central. Allí se enfrentará no sólo con el oficialismo nacional sino también con el peronismo bonaerense liderado por Axel Kicillof y Cristina Kirchner, cuya fragmentación, según el exarmador libertario, no parece revertirse en el corto plazo. “Hoy por hoy da la sensación de que no va a haber ningún tipo de acuerdo”, aseguró sobre la interna peronista.

Mientras el Gobierno nacional refuerza su alianza con el PRO y despliega su maquinaria electoral, Kikuchi busca abrirse paso con un discurso que combina ortodoxia macroeconómica y sensibilidad social. Su desafío: disputar el mismo electorado que hace un año y medio ayudó a conquistar para Milei.