—Soledad, ¿cuál es su evaluación sobre la constitucionalidad del decreto 340/25, que limita el derecho a huelga y amplía las actividades esenciales?

En realidad, hay dos decretos que actualmente están vulnerando la libertad sindical. Uno tiene que ver con la intervención directa del Gobierno en la vida interna de los sindicatos, queriendo regular cómo deben ser las elecciones de delegados. Es decir, hay una obsesión del gobierno de Javier Milei por meterse en los sindicatos, porque claramente nos consideran enemigos, tanto a los gremios como a los trabajadores y trabajadoras.

Además, el decreto 340/25 modifica la ley 27.877, redefiniendo qué se considera un “servicio esencial” y exigiendo que el 75% de los servicios se mantengan durante una huelga. De este modo, si todo se declara esencial, prácticamente nadie podrá ejercer su derecho a huelga. Pero nosotros creemos que lo esencial no es solo la presencialidad o el funcionamiento del servicio, también lo son las condiciones laborales y salariales de quienes lo sostienen.

Si el trabajo que realizamos es esencial, entonces también lo es que se nos pague como corresponde por ese trabajo. Esa es justamente la parte que el gobierno de Milei decide ignorar. Nos quieren imponer paritarias con aumentos del 1%, con topes, sin libertad, mientras la inflación mensual ronda el 2,7%. Esto ya no son paritarias libres. Las intervienen y las manipulan.

—¿Qué rol deben asumir los sindicatos y las organizaciones sociales frente a estas reformas?

Todos los sindicatos vamos a acudir a la Justicia, como ya hicimos con el DNU 70, donde se declaró la inconstitucionalidad en su capítulo laboral. Porque este modelo es el mismo: un gobierno que pretende regular absolutamente toda la vida gremial desde el Poder Ejecutivo, con una actitud profundamente autoritaria.





Más allá de que la Justicia nos dé la razón —que creemos que así será— es clave que los trabajadores, trabajadoras y la dirigencia gremial comprendan la importancia del momento. Hoy estamos frente a un ataque directo al movimiento obrero, y también es producto de no haber logrado una unidad fuerte en la acción para frenar a un gobierno que vino a quitar derechos. No a los sindicalistas, como dicen, sino a los trabajadores. Nos quieren llevar de vuelta al colonialismo, o al preperonismo, donde el peón no podía ni mirar a los ojos al patrón. Nosotros no vamos a claudicar ni un centímetro. No lo hicimos con Mauricio Macri y no lo vamos a hacer ahora con Milei.

Contamos con herramientas legales y también con herramientas históricas que han sido fundamentales para equilibrar las desigualdades estructurales entre el capital y el trabajo, entre el Estado y los trabajadores, entre el patrón y el empleado. Y no vamos a renunciar a esa historia de lucha y conquistas.