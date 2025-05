-Participó del lanzamiento del nuevo espacio político "Para Adelante" encabezado por Facundo Manes. ¿Cuál considera que es el objetivo central de esta propuesta? ¿Y de qué manera busca diferenciarse de otras fuerzas políticas ya consolidadas?

Lo que nos propusimos con Facundo y con un grupo de dirigentes en la provincia de Buenos Aires es ofrecerle a la ciudadanía una propuesta diferente al extremo que hoy hay de la derecha, y al populismo de la izquierda, que, en definitiva, fue lo que nos llevó a tener el gobierno que hoy tenemos.

La idea es un medio, un centro, que nos convoque, a todos los que pensemos igual, a construir una alternativa para las sociedades, que hace mucho tiempo que no estamos teniendo en las últimas elecciones. La mayoría siempre termina votando en contra de, porque no hay otra cosa. Por eso estamos proponiendo crear algo nuevo, algo diferente y que la gente pueda elegir, que pueda ir a votar con ganas, por algo que quiera y no por la negativa, siempre por la positiva.

-¿Al momento de conformar este nuevo espacio también pensaron en la apatía electoral y el desencanto que hoy atraviesa a buena parte de la sociedad, algo que quedó evidenciado en los últimos comicios provinciales, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires?

Sí, hoy hay una crisis del sistema político en general. La política no entendió o siguió sin entender lo que le pasa al vecino común, hoy no le está resolviendo al ciudadano el problema cotidiano, el problema diario. Tampoco está escuchando. Estamos todos a través de las redes sociales y los políticos no podemos ser influencers, tenemos que hacer política. Entiendo el avance en la tecnología, pero lo que ha perdido el sistema es esto de la escucha, del estar cerca del vecino y de lo que realmente le pasa, la pantalla alejó eso.

-¿Cree que eso le ocurrió al radicalismo bonaerense, que en parte perdió su identidad propia?

Sí, el radicalismo no pudo o no supo interpretar lo que le venía pasando al ciudadano común. Hoy, como militante y dirigente radical, me pasa a mí. Entonces, si nos pasa a nosotros cómo no le va a pasar al ciudadano. Yo viví y vivo un radicalismo que no me representa, que no sé hacia dónde va. Van unos para un lado y otros para el otro. Esa incertidumbre es la que vivimos nosotros como militantes, es la que vive el vecino y es donde el radicalismo no puede ofrecerle a la sociedad un objetivo concreto y un camino a seguir.

-¿Cómo piensan articular el trabajo dentro de este nuevo espacio político entre los niveles legislativos y el territorio?

Nosotros venimos trabajando, en el bloque de la Provincia, en paralelo con el bloque de Diputados nacionales de Facundo, y la idea es empezar a calentar motores. En la provincia de Buenos Aires hace quince días, muy poquito, se establecieron definitivamente los plazos de inscripción de alianzas, de presentación de lista, el tema del desdoblamiento. Es una elección nueva para todo el arco político y para toda la provincia de Buenos Aires.

En este nuevo sistema de desdoblamiento seguramente veamos armados distintos, porque las realidades de todas las ciudades y de las secciones son distintas. No es lo mismo el conurbano que el interior, no es lo mismo el conurbano de la tercera sección que el de la primera.

-¿Considera que el desdoblamiento puede ser un desafío positivo? Hay quienes sostienen que esta modalidad potencia la territorialidad y permite discutir problemáticas locales con mayor profundidad. ¿Está de acuerdo?

Sí, en eso coincidimos. El desdoblamiento va a marcar mucho más el territorio, se van a sectorializar los temas de los territorios de las distintas secciones y eso va a dar la posibilidad de que se hablen temas exclusivamente de cada municipio.