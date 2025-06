Lionel Scaloni compartió sus impresiones luego del ajustado triunfo de la Selección Argentina frente a Chile por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas. El 1-0 logrado en Santiago, con gol de Julián Álvarez, aseguró la cima de la tabla para el equipo campeón del mundo en su camino rumbo al Mundial 2026.

El entrenador destacó varios puntos del rendimiento del equipo y también se tomó el tiempo de referirse a situaciones individuales, como el esperado debut de Franco Mastantuono, la joven promesa de River Plate, que hizo su presentación oficial en un partido por los puntos con tan solo 17 años.

El debut más joven y un consejo directo

Con respecto al estreno de Mastantuono, Scaloni explicó cómo manejaron su entorno en los días previos:

“Nosotros intentamos dejarlo tranquilo estos días, no hablarle mucho, casi no le hablamos sinceramente porque siempre para un chico de esa edad las primeras experiencias son increíbles y, a lo mejor, si te habla el entrenador te ponés todavía más nervioso”.

Al momento de su ingreso, recordó qué fue lo primero que le dijo: “Creo que las primeras palabras fueron antes de entrar, que le dije: ‘entrá por derecha’. Tiene un gran futuro, lógicamente hay que llevarlo como creemos que lo tenemos que llevar. Tiene 17 años, y eso es importante saberlo. Él ayudará a que seamos un equipo todavía más fuerte“.

La autocrítica y lo que dejó el partido

Scaloni reconoció que el segundo tiempo no fue fácil y que Chile generó peligro: “Ellos nos han metido en dificultad, sabiendo que era una de sus ultimas chances. Hicieron un buen segundo tiempo, nosotros defendimos. Tuvimos alguna contra para hacer el segundo, pero no se dio. Creo que el equipo estuvo bien. No queríamos replegarnos, nunca es nuestra idea. Es mérito de Chile, que nos empujó y arriesgó. Nuestra idea es defendernos cuando tenemos la pelota e intentar hacer daño”.

Un consejo a Chile: “El tiempo pasa para todos”

Consultado por la difícil situación de la selección chilena, que se encuentra en el último lugar de la tabla, el DT argentino se permitió reflexionar sobre los procesos de recambio: “Lo que pasa es que a los buenos es difícil reemplazarlos, a los que marcan la diferencia y han hecho historia con la selección de Chile. El tiempo pasa para todos, los chicos van empujando y hay que darles la oportunidad de jugar. Así podrán rendir. A lo mejor, los resultados no llegan, como nos pasó a nosotros apenas asumimos. Y, en ese momento, es importante que haya un apoyo porque los chicos necesitan un proceso de adaptación. Eso es lo que creo que tiene que hacer cualquier equipo de fútbol”.

Por qué entró Messi antes de lo previsto

Sobre la entrada anticipada de Lionel Messi, Scaloni aclaró que fue por precaución con otro jugador: “Nico Paz había tenido una paralítica, le dolía, preferimos no arriesgar. Leo iba a entrar más tarde, pero adelantamos el cambio. En este caso, tuvo que salir Nico por este problema pero esperamos que no sea nada”.

Un cruce divertido con un periodista

Durante la conferencia, Scaloni también tuvo un cruce cordial con un periodista que celebraba la titularidad de Leonardo Balerdi en homenaje a su provincia natal: “Ya jugó con Perú, Balerdi eh, titular eh, se te escapó esa...”, retrucó entre risas, y enseguida volvió a destacar el nivel del defensor. “Lo mismo que hablamos de Thiago (Almada) y Giuliano (Simeone), al final, lo que hacen es que el nivel se levante o que el que juegue no se relaje. Hizo un partido serio”.

El compromiso del grupo en una etapa exigente

Por último, Scaloni valoró el compromiso de los jugadores, muchos de los cuales están próximos a participar del Mundial de Clubes: “Son fechas difíciles, sobretodo para un jugador que viene de jugar 50 partidos y, después de la Selección, tiene todavía una competición, pero no hemos recibido un ‘no’ de ninguno, todos han querido estar y venir. Eso es lo más importante”.

La Selección Argentina volverá a presentarse el martes a las 21 (hora argentina) frente a Colombia en el Estadio Monumental. Cerrará las Eliminatorias en septiembre, primero como local frente a Venezuela y luego como visitante ante Ecuador.