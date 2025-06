En un contexto de creciente tensión social y con más de 30 mil familias afectadas, el gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves una reunión clave con funcionarios provinciales, municipales y nacionales para avanzar en la regularización de la feria La Salada, que permanece cerrada desde hace más de dos semanas por orden judicial.

El objetivo, según anunció el propio mandatario, es claro: reabrir la feria y preservar los puestos de trabajo. “Desde la provincia de Buenos Aires estamos trabajando junto al Gobierno nacional, el municipio de Lomas de Zamora y la fiscal Cecilia Incardona para que los trabajadores puedan mantener sus fuentes laborales”, afirmó el gobernador en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El cierre, las protestas y el impacto social

La feria, ubicada en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, fue clausurada tras la detención de Jorge Omar Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, en el marco de una causa que incluyó más de 60 allanamientos. La decisión judicial fue tomada por el juez federal Luis Antonio Armella, quien también ordenó el cierre del predio.

Desde entonces, la falta de ingresos generó una ola de protestas entre los feriantes, que incluso cortaron Puente La Noria para visibilizar su reclamo. “La Salada no se cierra”, fue el grito unánime de los trabajadores que dependen del predio para subsistir.

La feria aloja más de 8.000 puestos y, según cálculos del sector, brinda sustento directo o indirecto a más de 30.000 familias. Muchos de los trabajadores pagan hasta $180.000 por día para mantener sus puestos, en un espacio que se mueve entre lo informal y lo legal, con mercadería de origen diverso: desde productos de fábrica hasta imitaciones que generan tensión con las grandes marcas.

Reunión y promesas: qué se acordó

Durante la cumbre celebrada este jueves en la Municipalidad de Lomas de Zamora, Kicillof se reunió con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el subsecretario de Comercio, Ariel Aguilar, el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, funcionarios de ARBA, Banco Provincia y representantes municipales. También participó la fiscal Cecilia Incardona, quien lidera la investigación y es clave en la definición de los próximos pasos.

“Los tres niveles de Gobierno coincidimos en la necesidad de que reabran las ferias y vamos a destinar los recursos necesarios para concretarlo, mientras permanecemos a la espera de la resolución judicial”, remarcó Kicillof tras el encuentro.

En paralelo, se acordó armar un plan de trabajo con los feriantes para garantizar el cumplimiento de los requerimientos judiciales y fiscales que permitan una reapertura ordenada y legal del predio. “Se determinarán las formas en que se regularizará a los puestos”, explicaron voceros del sector.

La reapertura, con fecha tentativa

Aunque no hay fecha oficial confirmada, los representantes de los feriantes aseguraron que existe un compromiso de reapertura para antes del 15 de junio, sujeto a que se cumplan las condiciones impuestas por la Justicia.

Mientras tanto, las autoridades pidieron evitar nuevas protestas o cortes. La fiscal Incardona deberá comunicar formalmente los acuerdos alcanzados para que se hagan efectivos y cuenten con respaldo judicial.

Del lado de los trabajadores, el reclamo sigue cargado de urgencia. “Yo tengo puesto en la feria, pago impuestos, tengo a la gente en blanco. Toda la mercadería está adentro y no tenemos solución”, expresó una comerciante en declaraciones televisivas. Otra feriante, pensionada y vendedora de café, fue contundente: “No me alcanza lo que me paga el gobierno. Vivimos con eso. Queremos que nos abran las puertas para trabajar”.

La Salada fue durante años la feria de ropa más grande de Latinoamérica, símbolo del comercio informal pero también de una economía popular que sostiene a miles de familias. El conflicto actual pone sobre la mesa el desafío de formalizar sin excluir, en un momento donde la crisis económica profundiza las urgencias del conurbano.