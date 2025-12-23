Con el calendario administrativo de 2025 prácticamente cerrado, la discusión salarial en la provincia de Buenos Aires entró en una pausa formal, pero no política. El encuentro que encabezó el gobernador Axel Kicillof junto a su gabinete con representantes de todos los gremios dejó una definición clara: no habrá nuevos aumentos ni bonos antes de fin de año, pero la paritaria seguirá abierta y se retomará en enero de 2026, en un contexto marcado por la crisis económica y el impacto de las decisiones del gobierno nacional.

Durante la reunión, Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Economía, Pablo López; el ministro de Trabajo, Walter Correa; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. Allí, las autoridades provinciales expusieron ante los sindicatos “la compleja situación económica y financiera que se atraviesa producto de las decisiones y políticas del Gobierno nacional”.

El último aumento salarial fue el acordado en agosto: un 5% en dos tramos, aplicado en septiembre y noviembre, que impactó en los haberes de agosto y octubre. Con ese esquema, el incremento acumulado de 2025 cerró en torno al 25,9%, dejando una brecha abierta en el último bimestre del año.

La paritaria sigue abierta y enero concentra las expectativas

Desde la Provincia se informó que las negociaciones continuarán en enero y no se descartó que allí se discuta un aumento con carácter retroactivo a noviembre y diciembre. Ese punto es central para los gremios, que llegan al cierre de año con una fuerte preocupación por la pérdida del poder adquisitivo.

Entre los sindicatos presentes estuvieron ATE, UPCN, FEB, SUTEBA, CICOP y una extensa lista de organizaciones estatales, docentes y profesionales. El objetivo común es que el primer acuerdo de 2026 permita recuperar parte del salario erosionado en los últimos meses y establecer una pauta para el primer trimestre del año.

El secretario general de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo, fue explícito tras el encuentro: “Solicitamos seguir recuperando el poder adquisitivo. Es importante seguir discutiendo en paritarias entendiendo el contexto que vivimos a nivel nacional”. Además, remarcó la necesidad de dar continuidad a los espacios de negociación: “Es importante que se le dé continuidad a las mesas técnicas y las mesas de trabajo”.

Arévalo también enumeró una serie de reclamos estructurales que los estatales buscarán poner sobre la mesa en 2026, entre ellos la derogación de la resolución 293, los pases a planta, la carrera administrativa y la discusión del convenio colectivo.

Crisis económica y tensión con el gobierno nacional

En el diagnóstico presentado a los gremios, el Ejecutivo bonaerense sostuvo que la Provincia atraviesa “un contexto de crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas”, lo que impacta directamente en la recaudación. A eso se suma, según se informó, “el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la interrupción de obras y programas”.

Ese escenario derivó, de acuerdo a lo expuesto en la reunión, en una deuda acumulada del Estado nacional con las y los bonaerenses de 12,9 billones de pesos. Pese a ese marco, el Gobierno provincial destacó como un punto a favor el pago del medio aguinaldo en tiempo y forma antes de las Fiestas.

Desde el sector de la salud, el titular de CICOP, Pablo Maciel, valoró la decisión política de sostener la negociación abierta. “Destacamos la importancia de la voluntad del mandatario bonaerense de mantener la paritaria abierta”, afirmó, y anticipó: “Tendremos un mes de enero de intensas negociaciones y esperemos que podamos llegar a un nuevo acuerdo salarial”.