Milei prepara otro veto a jubilados y se abre una pulseada clave con los gobernadores

Javier Milei no piensa dar un paso atrás. El Presidente, actualmente de gira por Europa, ya decidió que vetará el proyecto aprobado esta semana en la Cámara de Diputados que otorga un aumento del 7,2% a todas las jubilaciones y eleva el bono mensual de la ANSES de $70.000 a $110.000 para quienes cobran la mínima. La misma receta que aplicó en 2024 y que ahora repite, con un argumento que en Casa Rosada se volvió dogma: el déficit cero.

A pesar de que la medida todavía debe pasar por el Senado, en Balcarce 50 ya trabajan como si el veto fuera inevitable. “Vamos a quedar en la historia como los que arreglamos el sistema previsional”, dicen en los pasillos oficiales. Lo cierto es que mientras la inflación sigue deteriorando los ingresos fijos, el Gobierno vuelve a cerrarle la puerta a una mejora concreta para el sector más golpeado del país.

Gobernadores en alerta: la grieta oficialista se traslada al interior

Lo que cambió respecto del año pasado es el humor de los gobernadores. Aunque en general jugaron en tándem con la Casa Rosada, esta vez varios decidieron marcar la diferencia. En la votación de Diputados, legisladores de provincias como Córdoba, Salta, Catamarca, Tucumán, San Juan y Santa Cruz acompañaron el proyecto. “No se puede votar en contra de los jubilados”, fue el argumento que se escuchó en los despachos provinciales. También hubo malestar porque, según fuentes parlamentarias, “el Gobierno no tiró ni un centro”.

La tensión escaló y obligó al ministro del Interior, Guillermo Francos, a convocar una reunión con los mandatarios provinciales. El encuentro será este lunes, con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Alfredo Cornejo (Mendoza) como representantes. En la agenda está la necesidad urgente de fondos para infraestructura, especialmente vial. Los gobernadores plantearán que se utilicen los recursos del impuesto a los combustibles, como marca la ley, para mejorar rutas.

Pactos rotos y señales ambiguas

Justo después de la derrota en Diputados, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 382/2025, que oficializa a los integrantes del Consejo de Mayo, aquel órgano que supuestamente motorizará los compromisos del Pacto de Mayo, ahora diluido por la crisis política. Mientras Milei promete grandes reformas, lo que no llega son las soluciones concretas para las provincias.

La jugada fue leída por muchos gobernadores como un intento de reactivar puentes, pero nadie parece dispuesto a dar apoyo gratis. “Francos ya sabe lo que pedimos. Si vienen a pedir otra vez a cambio de nada, no va a funcionar”, soltó uno de los mandatarios del ala “dialoguista”. Aunque desde la Rosada juran que no operan con lógicas de trueque político, los hechos muestran lo contrario. “En algunas oportunidades funcionó así”, admiten fuentes provinciales.

El ajuste jubilatorio y el costo político que Milei minimiza

El Presidente se muestra inmutable. En su entorno creen que la sociedad ya “maduró” y entiende que el ajuste es necesario. Pero en los hechos, la motosierra golpea siempre al mismo lado. Hoy, un jubilado de la mínima cobra $304.723,93, más un bono de $70.000, lo que totaliza $374.723,93. Con aguinaldo, en junio podría alcanzar $527.085,90.

La ANSES reconoció que el ajuste de enero no fue compensado, por eso el Congreso habilitó este “reajuste por inflación no reconocida”. También se aprobó la restitución de la moratoria previsional, una herramienta clave para que miles de personas que no tienen los 30 años de aportes puedan jubilarse. Todo esto está ahora bajo amenaza de veto.

El clima político se recalienta. En el oficialismo minimizan la sangría: “No son aliados, pero acompañan cuando están convencidos”, sostienen. La clave, para el Gobierno, estará en las abstenciones y ausencias. En Diputados, 47 legisladores no votaron. En el Senado, el juego se volverá más fino. Y si finalmente hay sanción, la Casa Rosada dice estar lista para vetar.