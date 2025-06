—¿Qué sensaciones le deja el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner y cómo lo interpreta en el contexto actual del país?

Muy triste, muy injusto. Este es un fallo totalmente político, manejado desde afuera, con el único objetivo de sacar de la cancha a la dirigente más importante que tiene el justicialismo. Es un momento nefasto para la historia argentina. Estoy convencido de que esto se va a revertir, porque el peronismo siempre encuentra el modo de reconstruirse en situaciones adversas. Estamos trabajando para que eso suceda, ya sea a corto o largo plazo. Con el tiempo, las cosas se ponen en su justo lugar, pero el presente es ingrato.

—¿Cómo impacta esta judicialización en el armado y la unidad del peronismo de cara a las próximas elecciones?

Cada vez que la justicia se mete en la política, termina perjudicando lo que debería ser la expresión genuina del pueblo. El peronismo se va a unir cada vez más para volver a ser una alternativa a Javier Milei, que está llevando al país a la ruina no solo en lo económico, sino también en lo institucional. Estamos retrocediendo en derechos, en industria, en empleo. Lo que habían construido Néstor y Cristina con tanto esfuerzo, hoy se está desmantelando. Por eso vamos a seguir trabajando para revertir esta situación.

—Frente a esta situación, ¿cree que Axel Kicillof es hoy quien mejor puede sintetizar todas las vertientes del peronismo?

Sí, estoy convencido de que Axel es el faro que tenemos que seguir. En esta coyuntura difícil, emerge a través del movimiento Derecho al Futuro, que se expresa de forma limpia, territorial, transparente, con compañeros y compañeras que saben gobernar, que tienen experiencia en cada rincón de la provincia. Tenemos que trabajar todos juntos los peronistas, y eso es lo que plantea Axel: con todos adentro, sin dejar a nadie afuera. Por supuesto, Cristina debe tener un rol fundamental, al igual que los intendentes de toda la provincia. El justicialismo bonaerense tiene 84 intendentes, y es fundamental que trabajemos unidos.

—Estuvo presente en la última reunión de intendentes con Kicillof. ¿Nota que hay una participación creciente de los jefes comunales en este espacio?

Sí, totalmente. A los 45 intendentes en funciones que ya habían firmado la convocatoria al movimiento, se sumaron muchos más. Y van a seguir sumándose compañeros que quieren luchar contra este modelo nacional que intenta ahogar a la provincia por todos lados. Nosotros, desde el territorio, no lo vamos a permitir. Por eso tenemos que unir los esfuerzos, cuidar a nuestro gobernador y acompañarlo en las transformaciones que está haciendo.

—¿Cuáles son sus desafíos personales en este año electoral?

Voy a estar donde el gobernador y los compañeros de la sección consideren que tengo que estar. Tengo la experiencia de haber gobernado cuatro mandatos y también me tocó llevar adelante el recambio generacional. Hoy en el municipio me sucede alguien joven y preparado (Walter Wischnivetzky). Creo que quienes tenemos más años podemos aportar desde la experiencia, pero sin buscar un lugar específico. Como dijo Cristina, esto no es un escalafón, se puede ayudar desde cualquier lado.

Yo quisiera colaborar para que la Quinta Sección, que tiene 27 distritos y en la que hoy solo 12 están en el proyecto del peronismo, vuelva a recuperar terreno. En su momento llegamos a tener 16 o 17 intendentes alineados con nuestro proyecto. Para eso, es fundamental respetar la territorialidad como base para construir la nueva política que propone Axel, esa "música" que empezó a tocar hace tiempo y se escuchó fuerte algunos sábados atrás en La Plata, con la multitud que lo fue a escuchar. Creo que ese es el camino.