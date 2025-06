Encuesta revela qué opina la gente sobre Cristina tras el fallo

Con la noticia todavía caliente de la prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner, y tras la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad, una encuesta nacional de CB Consultora midió el impacto de ese fallo en la opinión pública.

Realizada entre el 11 y 12 de junio con 1.328 casos relevados y un 95% de nivel de confianza, la medición evalúa la percepción de la ciudadanía sobre CFK, su vínculo con la Justicia, y también proyecta un escenario electoral de cara a las legislativas de octubre.

Imagen negativa, inhabilitación y doble vara

El relevamiento pone el foco en la figura de Cristina Kirchner y muestra una imagen muy polarizada. Aunque una parte significativa de la población sostiene que la líder peronista es víctima de persecución, también hay un alto respaldo a su inhabilitación política.

Además, el trabajo revela que un amplio sector considera que existe una "doble vara" al momento de juzgar a expresidentes o actuales funcionarios. Sin embargo, eso no alcanza para revertir una evaluación general que sigue siendo muy crítica hacia la exmandataria.

Qué dicen sobre Milei, Kicillof y la Corte

El informe de CB también indaga sobre otros actores clave de la escena política y judicial argentina. Javier Milei, a pesar de la crisis económica, mantiene un alto piso de imagen positiva, mientras que Axel Kicillof arrastra una fuerte carga negativa. La encuesta explora además la valoración de los jueces de la Corte Suprema, incluyendo a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, cuyos niveles de imagen son bajos, con altos índices de desconocimiento o rechazo.

Un dato que no pasa desapercibido: más del 50% de los encuestados asegura que no confía plenamente en el Poder Judicial y afirma que la Justicia no actúa con independencia. Incluso, un sector importante considera que el fallo contra CFK fue influido por presiones políticas y mediáticas.

¿A quién votarían si Cristina no puede ser candidata?

El relevamiento de CB Consultora también incluyó una pregunta clave: ¿qué pasa si Cristina Kirchner no se presenta como candidata? La respuesta exhibe un posible traslado limitado de votos hacia otros referentes cercanos al kirchnerismo, con un alto porcentaje de rechazo a esa opción electoral.

En contraste, los candidatos aliados a Javier Milei parecen tener mejor proyección: una mayoría dice que sí los votaría o los consideraría. No obstante, Cristina mantiene un núcleo duro fiel, que no baja del 38%, dispuesto a apoyarla o a alguien de su espacio.