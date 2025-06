Entrevista GLP. Lorena Mandagarán: "Las reelecciones indefinidas atrasan"

—¿Qué lectura hace de la media sanción que habilita las reelecciones indefinidas en la provincia? ¿Cree que representa un retroceso institucional como plantearon otros sectores de la oposición?

Estoy en contra y voté en contra. Es un proyecto que atrasa y que no atiende las reales necesidades. Me parece que es momento para discutir otras cuestiones.

Ayer la sesión tuvo la característica especial y distinta a las sesiones anteriores, de que no sólo primó este tema, que obviamente tiene la centralidad del impacto que genera, sino que además hubo otros temas muy interesantes que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia en nuestra provincia, con la salud, la discapacidad y la educación, que también tuvieron media sanción.

Entonces, ameritaba en ese sentido estar presente dando quórum. Pero, concretamente con el tema de las reelecciones, yo estoy totalmente en desacuerdo. En un sistema democrático, independientemente de dar la libertad de votar a la gente, también tiene que haber alternancia, para darle distintas posibilidades y alternativas.

Porque si siempre tienen las mismas opciones, esa libertad queda un poco coartada. Y no es responsabilidad del votante, sino de quienes arman las listas. Es un juego medio raro, porque hablamos de la libertad del votante, pero para mí es una libertad cercenada cuando siempre se dan los mismos nombres.

Esta ley limitando la duración de los cargos tenía que ver con eso: que haya alternancia y que la libertad de votación no tenga ningún sesgo. Después de lo de ayer, obviamente, uno queda movilizado por todo lo que esto trae aparejado, sobre todo por esta cuestión de criticar a quienes dieron quórum, hablar de castas y demás.

Pero, por otro lado, veo que en Nación, tanto los diputados como los senadores son reelegidos indefinidamente, y ahí ningún sector, ni oficialista ni opositor, ha trabajado o está trabajando para que eso se modifique. Entonces, ¿por un lado hay casta y por otro lado no? Hay una falta de coherencia y un uso político del tema, en un momento particular.

Yo pido coherencia. Critiquemos lo que pasa en Provincia, pero miremos lo que pasa en Nación y actuemos también en forma coherente. Y eso no se está dando ni siquiera en discusión. Son críticas oportunistas.

—Teniendo en cuenta que es un proyecto más de índole política que orientado a las necesidades urgentes de los vecinos ¿Qué mensaje cree que le deja esta votación positiva, esta media sanción, a la sociedad?

Totalmente. Es un título más en el diario. No le preocupa a la gente, sinceramente. Esto es parte de un microclima de quienes estamos involucrados directamente en este proyecto, pero para el común de la gente no es una preocupación.

Es más: ni siquiera ir a votar hoy es una preocupación. Esto se vio reflejado en la participación de los comicios anteriores, tanto en CABA como en otras provincias. Sinceramente, no es una preocupación de la gente.

También por eso decíamos que no era el momento para votarla. No es un tema de preocupación, no va a tener un mayor impacto ni en la decisión que se pueda llegar a tomar en septiembre y octubre, ni en la participación.

Hay otras cuestiones más urgentes e importantes a tratar y trabajar, para hacer que la gente participe libremente y elija a sus representantes, para no tener que pasar por estas circunstancias.

Ayer la votación también fue bastante histórica. Tuvo que desempatar la presidenta de la Cámara, en este caso la vicegobernadora. Eso da cuenta de que no tuvo un acompañamiento mayoritario, y hay que ver qué pasa en Diputados.