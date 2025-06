Kicillof abrió los Juegos Bonaerenses con críticas al ajuste nacional

Con un fuerte mensaje político y un llamado a la inclusión, el gobernador Axel Kicillof inauguró la 34° edición de los Juegos Bonaerenses en Berazategui. En medio del ajuste del gobierno nacional, destacó el récord de inscripciones y apuntó directamente contra Javier Milei por eliminar los Juegos Evita.

En un clima de celebración, pero también de fuerte posicionamiento político, Kicillof cuestionó la política de recorte del gobierno libertario. “Javier Milei dijo algo muy cruel: ‘el Estado no está para cumplirle los sueños a nadie’. Eso se lo podés decir a un millonario, no a millones de pibes que esperan estos juegos para soñar y disfrutar”, lanzó el mandatario bonaerense.

Con tono crítico, agregó: “Con la motosierra, sin un Estado que se ocupe, de una condición de desigualdad se crea más desigualdad”. Y celebró que “la provincia amplía los Juegos Bonaerenses donde Nación recorta”.

Récord de inscriptos en tiempos difíciles

El evento deportivo y cultural más importante de la Provincia ya cuenta con 480.000 personas anotadas, entre jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes competirán en las distintas disciplinas a lo largo de los 135 municipios.

Kicillof remarcó que se trata de “una tradición que forma parte de la cultura bonaerense”, y que su gobierno logró recuperar tras el achicamiento que dejó la gestión de María Eugenia Vidal. “Venimos de una etapa de ajuste, y hoy tenemos medio millón de bonaerenses participando”, celebró.

Larroque: “Son los Juegos más grandes de América Latina”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, reforzó el valor del evento al asegurar que es “el más grande de Argentina y, me animo a decir, de América Latina”. También aprovechó para hacer un balance electoral: “En 2023 dije que si Axel reelegía, los Juegos iban a continuar. Y hoy tenemos pruebas completas”.

En un tiro por elevación al Ejecutivo nacional, denunció que “hicieron una depredación de los Juegos Evita”, en contraste con el esfuerzo sostenido de la Provincia.

Juan José Mussi, histórico intendente de Berazategui, también participó del acto con un discurso encendido. “No me perdí ninguna edición de los torneos. Vi chicos que por primera vez conocieron un bidet o se sentaron a la mesa con hijos de empresarios”, recordó con emoción.

Con una frase que despertó aplausos, remató: “Prohibido aflojar: a los fríos y a los tibios los vomita el diablo”. Además, defendió la administración provincial: “Desde Nación no me devuelven nada, sí desde la Provincia. Agárrese, Gobernador, porque le van a dar con el hacha. No es grande como yo, pero igual se la van a dar”.

Una edición récord en medio de la crisis

El Gobierno bonaerense proyecta más de 130.000 finalistas en Mar del Plata. Kicillof recordó que durante la pandemia incluso se organizaron versiones virtuales de los juegos, sumando disciplinas culturales, para adultos mayores y hasta e-sports.

Cerró con un mensaje de identidad y pertenencia: “Los recursos de los bonaerenses son para el pueblo bonaerense. Para un bonaerense no hay nada mejor que otro bonaerense. En tiempos difíciles, aportamos alegría y deporte, y eso me llena de orgullo”.