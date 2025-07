Crisis en el Garrahan: denuncian el cierre de la residencia pediátrica y se agrava el conflicto

En medio del prolongado conflicto salarial, la asamblea de residentes del Hospital Garrahan denunció que el Ministerio de Salud de la Nación cerró la residencia de pediatría, considerada la más prestigiosa del país. Según el comunicado que difundieron, el cambio se hizo “por la puerta de atrás”, al transformar la residencia en una beca precarizada.

“Ya no tendremos sueldo en blanco, ni obra social, ni aportes jubilatorios. No hay aguinaldo, licencias ni antigüedad. A cambio, recibiremos un estipendio. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro”, expresaron los médicos en formación. La medida fue interpretada como un ataque directo al sistema de residencias médicas y un intento de precarizar aún más la salud pública, en un hospital que es emblema de la medicina pediátrica en Argentina y Latinoamérica.

Sin calefacción, sin respuestas y con nuevas renuncias

El panorama en el Garrahan se vuelve cada vez más dramático. Mientras sectores del hospital funcionan sin calefacción y se les pide a los pacientes que lleven frazadas, los trabajadores denuncian 210 renuncias en lo que va del año, incluyendo 14 en los últimos días, según indicó Ana Fustiñana, jefa de Clínica de Emergencias.

En una carta leída por el jefe del Servicio de Oncología, Pedro Zubizarreta, se subrayó: “Seguimos esperando una respuesta concreta. No queremos acostumbrarnos al conflicto. No bajamos los brazos porque defendemos mucho más que un salario”.

La situación se agravó tras el fracaso de la tercera audiencia por recomposición salarial, en la que no se presentaron ni las autoridades del hospital ni del Ministerio de Salud. “¿Cuál es el canal de diálogo si nunca aparecen?”, cuestionaron.

“Sin residentes, el Garrahan no funciona”

Desde la asamblea dejaron en claro que el hospital no puede funcionar sin residentes. “Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos”. La cuenta oficial de los residentes en X detalló: “Como si el prestigio pudiera pagar alquiler o comida. Como si cuatro años de guardias y responsabilidad clínica pudieran pagarse con palmaditas en la espalda”.

Además, la secretaria general de APyT, Norma Lezana, advirtió que ya renunciaron 224 profesionales altamente capacitados y más de 20 residentes, debido a salarios que no alcanzan los 1.800.000 pesos mensuales, cifra que consideran básica para la subsistencia.

Anuncian paros y movilización nacional

Ante la falta de respuestas, los trabajadores anunciaron paros de 24 horas para el 10 y 17 de julio, y una marcha federal el 17 desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. La medida se replicará en otros puntos del país.

Lezana también reclamó la aprobación urgente de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, y deslizó que sería necesario un paro nacional convocado por las centrales obreras.

“El Gobierno apuesta al desgaste, pero el equipo de salud está más cohesionado que nunca”, concluyó la referente sindical en declaraciones a NA.

La respuesta de Lugones

Tras la dura reacción de los residentes, el ministro de Salud, Mario Lugones, salió al cruce vía redes sociales. “A partir de hoy, abrimos una nueva opción: contrato directo con el hospital, sin descuentos y con posibilidad de bonos. Si prefieren, pueden seguir como hasta ahora”, escribió.

Según el funcionario, el nuevo esquema “da más libertad y más transparencia”, y convierte a la residencia en un proceso de formación, “no de explotación”.

Sin embargo, en el Garrahan aseguran que la propuesta es un retroceso. “La solución no puede ser quitar derechos. El problema no se resuelve con slogans ni con redes sociales”, apuntaron desde la asamblea.