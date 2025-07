El Gobierno cambió su versión sobre el escándalo de las valijas

El caso de las 10 valijas que ingresaron al país sin control aduanero dio un giro inesperado. Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, desestimara el tema como una “fake news”, el director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, dio una explicación completamente distinta.

Según Pazo, las valijas que llegaron en el vuelo privado del empresario Leonardo Scatturice, ex agente de la SIDE, no fueron escaneadas porque ya habían sido revisadas en Estados Unidos. En declaraciones, el funcionario sostuvo que los equipajes provenientes de ese país “cumplen con estándares internacionales” y no requieren inspección total al llegar a Argentina.

Los vínculos, las imágenes y la funcionaria conservadora

El vuelo que encendió las alarmas aterrizó el 26 de febrero en Aeroparque. A bordo viajaban Scatturice y Laura Belén Arrieta, referente del espacio conservador CPAC y actual gerente de operaciones de OCP TECH, una empresa vinculada al empresario.

Las imágenes del arribo muestran a los pasajeros evitando los escáneres, mientras otros viajantes eran sometidos a controles regulares. La situación despertó sospechas y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una causa judicial para determinar si existió contrabando, encubrimiento o connivencia estatal.

A pesar de las fotos en las que Arrieta aparece junto a Javier Milei, el Gobierno negó vínculos. Incluso se justificó que la funcionaria era “pasajera en tránsito” y que solo había presentado una carry on para escanear.

“Estados Unidos no es Venezuela”: el argumento oficial

En su descargo, Pazo sostuvo que el protocolo es distinto según el país de origen. “Una cosa es que venga un avión de Venezuela, Nigeria o un país de alta vigilancia. Otra es que venga de EE.UU.”, afirmó.

Agregó que los vuelos privados siguen procedimientos “superiores a los de línea” y que no es obligatorio escanear el 100% del equipaje. Según él, todo fue manejado “según normativa vigente”.

El sumario interno, la denuncia y la contradicción

El funcionario aseguró que, al conocerse el hecho, la Aduana inició un sumario interno y realizó una denuncia penal. Dijo que el área de control actuó “a derecho” y que “si hubiésemos querido ocultar algo, lo último que haríamos sería denunciar”.

Sin embargo, la investigación de la PIA recogió pruebas que contradicen esta versión, incluyendo videos donde se ve a los tripulantes reconducidos por personal aduanero, sin atravesar escáneres ni revisiones. “Me llama la atención la magnitud que le dieron al caso”, insistió Pazo, pero los cuestionamientos siguen.

¿Qué dice la Justicia sobre las valijas?

Por ahora, no hay imputados en la causa. Pero los fiscales subrayan que, más allá del argumento sobre los controles en EE.UU., no hay justificación legal para eludir el protocolo local.

El dictamen fiscal remarca que, mientras el área de arribos estaba despejada, los tripulantes del vuelo N18RU fueron escoltados sin controles formales, lo que contradice la normativa vigente.

Una explicación que deja más dudas que certezas

El Gobierno buscó cerrar el caso bajando el tono. “No hubo contrabando, ni irregularidades, ni nada oculto”, remarcaron desde Casa Rosada. Pero los cambios en el relato, las imágenes virales, y la relación directa con figuras políticas mantienen el tema en agenda.

Lo que comenzó como una “fake news”, terminó en una causa judicial con evidencias firmes y versiones cruzadas. Y mientras la Justicia avanza, el oficialismo intenta despegarse de uno de los escándalos más incómodos desde el inicio de la gestión Milei.