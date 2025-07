Paro total en el Garrahan y fuerte rechazo al nuevo director designado por el Gobierno

El conflicto en el Hospital Garrahan volvió a escalar este jueves con un paro total por 24 horas, convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que también incluye a médicos, técnicos y personal administrativo. La medida, que se repetirá con una movilización el próximo jueves 17 de julio, fue acompañada por un abrazo simbólico a las 12 del mediodía.

La protesta se da en medio del rechazo generalizado a la designación de Mariano Pirozzo como nuevo Director Médico Ejecutivo, quien según denuncian los trabajadores, fue nombrado por el Gobierno nacional como parte de una política de ajuste y vaciamiento en la salud pública.

Reclamos por salarios y condiciones laborales

Desde la Junta Interna de ATE Garrahan señalaron que la medida responde a la “falta total de respuestas” a los pedidos de recomposición salarial. Los trabajadores reclaman sueldos acordes a la canasta básica, junto a mejores condiciones laborales.

“Estamos hartos de las provocaciones. Se burlan de nuestra vocación y precarizan todo lo que pueden. Esta no es una pelea sectorial, es por la salud pública”, indicaron fuentes gremiales.

Durante el paro, sólo se garantizan las guardias, urgencias y turnos clínicos impostergables. En cambio, las consultas ambulatorias y servicios generales operan al mínimo indispensable.

Rechazo a Pirozzo: “No es un médico, es un interventor del ajuste”

El nombramiento de Mariano Pirozzo como nuevo director médico encendió aún más el conflicto. Según denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, “no lo eligen por su trayectoria médica, sino por ser funcional al desmantelamiento del sistema público”.

Lipcovich recordó que Pirozzo, como exinterventor del Hospital Nacional Bonaparte, intentó despedir a 200 trabajadores, y fue resistido por múltiples sectores. “Es el mismo libreto: vienen por los hospitales”, advirtió.

En contraposición, el Hospital Garrahan difundió un comunicado oficial donde destacó que Pirozzo es “neurocirujano formado en el Hospital Militar Central, egresado de la Universidad Maimónides y reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación”.

Se viene otra jornada de lucha el 17 de julio

La próxima medida de fuerza ya tiene fecha: jueves 17 de julio, con una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, donde los gremios buscarán visibilizar la situación crítica del hospital pediátrico de referencia en el país.

“Esto recién empieza. Si no hay cambios, seguiremos en la calle. El Garrahan no se toca”, afirmó Lipcovich en declaraciones a la prensa. La tensión no parece disminuir. Mientras el Gobierno sostiene la designación de Pirozzo y continúa con su política de ajuste, los trabajadores del Garrahan redoblan su reclamo con una consigna clara: salud pública sí, vaciamiento no.