Entrevista GLP. Con Fuerza Patria en marcha, Daniel Stadnik celebró la unidad: "El 99% del peronismo queda acá"

—Intendente, ¿qué representa para usted la confirmación del Frente Fuerza Patria? ¿Cree que se logró una verdadera unidad del peronismo bonaerense de cara a las próximas elecciones?

Sí, totalmente. Es el peronismo unido. Prácticamente, podríamos decir que el 99% del peronismo queda acá, en Fuerza Patria. Quedará un 1% fuera de este espacio. Cuando el peronismo no ha ido unido, ya sabemos lo que ha pasado. Es lo que todos estábamos deseando. Lo que pasa es que hay tres espacios muy marcados y cada uno tiene su estrategia, su posición.

Ahora lo más importante es que se pudo ser un frente electoral para estas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Es muy bueno. Seguramente los actores que están ahí, y que han sido designados por las tres fuerzas llegarán a un acuerdo de cómo se conformarán las listas en cada sección.

—¿Considera que Fuerza Patria debe nacionalizar la campaña enfrentando directamente a Milei o enfocarse más en la gestión bonaerense y en los problemas locales?

Obviamente que ya desde nuestro espacio no podemos evitar enfrentarnos. Tenemos dos cuestiones: una es la provincial y otra la nacional. En la provincial, yo puedo hacer una defensa a nivel territorial de mi gestión como municipio, pero a mí la gestión presidencial me afecta también directamente. No puedo evitar hacer una campaña anti Milei, porque él ha sido el responsable de que hoy los municipios, no solo Casares, estemos sufriendo.

Primero hay una desfinanciación por la baja actividad económica que ha bajado la coparticipación. Después, todos los fondos que él ha ido quitando a la provincia, que son fondos que después se derramaban hacia los municipios, ya hoy no los tenemos.

Nos cuesta mantener los patrulleros municipales, las comisarías, porque el fondo de seguridad desapareció, y un montón de fondos más. Nos pega la línea de flotación a todos los intendentes y a los gobernadores. Entonces, por más que sea una elección provincial y municipal esta primera del 7 de septiembre, no se va a poder evitar confrontar con La Libertad Avanza, y digo LLA porque el PRO ha quedado totalmente desaparecido.

—Y a nivel local, ¿cómo se va a organizar el trabajo de campaña en Carlos Casares?

Bueno, nosotros tenemos la gestión, va a haber una lista también de consenso con todos los compañeros de las tres fuerzas. Y nuestra gestión es de trabajo. Estamos atravesando una situación externa, que es la inundación. Ayer llovieron entre 50 y 60 milímetros otra vez, en pleno invierno. Llevamos en muchos lugares 1200 milímetros en seis meses, cuando la media anual es de 800. Pero bueno, vamos a tener que seguir trabajando.

Mantenimiento de caminos en Carlos Casares.

Hoy hemos trabajado muchísimo para que cada productor pueda sacar la cosecha. Aquel que pudo cosechar, consiguió sacarla. Está sacando los últimos tramos, se está terminando la cosecha gruesa y hubo grandes rendimientos, gracias a un gran trabajo que hemos hecho en el sector agropecuario, el cual nos demandó mucho financiamiento para la reparación de caminos.

Seguiremos trabajando en ese sentido y en todo lo relacionado a nuestra gestión. Seguimos apostando a la salud pública, porque somos el único efector de salud. El día 22, con el ministro Nicolás Keplak y Cristina Álvarez Rodríguez, vamos a inaugurar una sala de terapia intensiva de 200 metros cuadrados, nueva, en el hospital. Y vamos también a ver la marcha de la construcción de una nueva planta para elaborar oxígeno.

No nos detenemos con el tema salud, tampoco con educación. Vamos a inaugurar una escuela secundaria en la localidad de Bellocq, al sur del partido. Vamos a hacer un plan de entrega de terrenos, por un programa que tenemos de esfuerzo propio. Lo nuestro es gestionar, trabajar, y ahí vamos a estar.