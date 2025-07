Con una mezcla de autocrítica, elogios y anuncios, Marcelo Gallardo brindó una extensa conferencia de prensa luego de la victoria de River Plate por 3 a 1 frente a Platense, en el debut del Torneo Clausura. El entrenador dejó definiciones sobre el funcionamiento del equipo, el desempeño de los refuerzos y las gestiones en curso en el mercado de pases.

Un arranque con puntos altos y aspectos por mejorar

“El equipo no funciona de la manera que quiero, pero fue una buena victoria ante un equipo muy duro. Contento por eso”, expresó Gallardo, tras un partido en el que su equipo mostró contundencia, aunque con momentos de irregularidad en el control del juego. Facundo Colidio abrió el marcador, Ronaldo Martínez igualó para Platense y Maxi Salas volvió a poner en ventaja a River con un gol clave en su debut. En el segundo tiempo, ya con un jugador más por la expulsión de Marcos Portillo en el visitante, Miguel Borja sentenció el partido con un tanto en tiempo de descuento.

El debut goleador de Maxi Salas y el silencio ante las críticas

Sobre Maxi Salas, Gallardo optó por no profundizar en la polémica por su llegada desde Racing y evitó entrar en el cruce con Diego Milito y Juan Sebastián Verón. “Sé muy bien lo que soy, cómo me comporto y sin hipocresía, ya lo dije una vez, los demás pueden decir lo que quieran. La seguridad y claridad que tengo para manejarme, a mucha gente no le gusta, a otras sí, pero poco me importa”, afirmó el DT, con firmeza.

El regreso de Juanfer, cerca

Uno de los temas más consultados fue el posible regreso de Juan Fernando Quintero. Gallardo confirmó que la negociación con el América de Cali está avanzada: “Todavía no hay un acuerdo, pero está bastante avanzado. Esta semana posiblemente podamos terminar de solucionar algunos temas”.

Refuerzos juveniles y objetivos a futuro

También se refirió a la llegada de Alexander Woiski, juvenil que participó del Sudamericano con la Selección: “Es un juvenil con buen ojo para proyectar”, señaló. La apuesta por nuevas promesas forma parte de una estrategia de renovación que se ve reflejada en la composición del plantel actual.

En esta línea, también ingresó el juvenil Juan Cruz Meza, de apenas 17 años, lo que ratifica el enfoque del DT hacia la combinación entre experiencia y juventud.

Negociaciones por Portillo y Galarza Fonda

Gallardo habló además sobre las tratativas por los jugadores de Talleres de Córdoba, Juan Portillo y Galarza Fonda: “Hace un tiempo venimos hablando y las ofertas están presentadas. No hemos podido llegar a un acuerdo, pero con buena voluntad de ambas partes se va a acordar. Los jugadores quieren jugar con nuestra camiseta y eso valida que estemos en instancias finales. Esperemos que se pueda resolver de la mejor manera”.

Salidas y decisiones difíciles

En contrapartida, también se refirió a las salidas de algunos jugadores. Sobre Gonzalo Tapia, explicó: “Un jugador joven que no tuvo participación, se analiza la posibilidad de que salga a buscar continuidad, siempre en función de lo que resulte más conveniente para todas las partes”.

Gallardo reconoció lo complejo que resulta comunicar algunas decisiones: “Cada situación se evalúa de manera individual”. Y añadió: “El fútbol y la vida sigue, hay posibilidades de que ellos también tengan otros desafíos”.

Orgullo por los juveniles que emigran

Finalmente, Gallardo destacó el presente de los futbolistas formados en River que dieron el salto al fútbol europeo. Elogió especialmente a Enzo Fernández, reciente campeón del Mundial de Clubes: “Es un orgullo enorme ver su crecimiento permanente, al hincha eso lo reconforta”.

El desafío que tiene el DT por delante es conformar un equipo competitivo en este nuevo ciclo, en medio de una importante renovación, tras la salida de jugadores como Franco Mastantuono y la ausencia por lesión de Sebastián Driussi.

River comenzó el Torneo Clausura con una victoria ante el último campeón, pero con muchos ajustes por delante. Gallardo, como siempre, asumió el protagonismo con claridad, convicción y una agenda cargada de decisiones.