Golía apuntó contra la motosierra de Milei

El Intendente de Chacabuco, Darío Golía, se hizo presente en el acto de inauguración tras la remodelación y ampliación del Salón del Sindicato Luz y Fuerza Seccional Chacabuco.

El acto contó con la presencia del Secretario General de Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), Guillermo Moser; y el Secretario de la Seccional Chacabuco, Carlos “Nengo” Núñez, entre otras autoridades.

Golía agradeció al gremio

En su alocución, el alcalde dijo: "quiero agradecerles porque es un gremio que ha estado siempre. En las buenas y en las no tan buenas, en momentos de dificultades, siempre estuvieron acompañando a Chacabuco, y en mi caso, a la gestión municipal. Siempre agradecido al gremio y sus autoridades".

Y recordó "Allá por el 2020, uno de los primeros lugares a donde vine a tomar unos mates, a que me acompañen a recuperar Chacabuco, fue acá. Me abrieron las puertas, me acompañaron, me alentaron, y eso para mí no tiene olvido".

Criticas al gobierno de Milei

"El Movimiento de Trabajadores no debe perder la alegría y la esperanza. Donde hay una motosierra que rompe, que destruye, nosotros pensamos en construir, plantamos esperanza, sembramos alegría, ilusión", finalizó Golía.