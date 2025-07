La UCR bonaerense cruje a días del cierre de listas

A solo días del cierre de listas para las elecciones del 7 de septiembre, la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires ratificó formalmente su pertenencia al frente de centro “Somos Buenos Aires”. La decisión fue adoptada por la Convención partidaria, encabezada por Pablo Domenichini, en una sesión semipresencial con diez miembros: nueve votos afirmativos y una abstención, la del diputado Diego Garciarena, del sector que responde a Maximiliano Abad.

“Estamos enfocados en construir una alternativa competitiva en los 135 distritos bonaerenses. La UCR, en términos orgánicos, está en Somos”, sostuvo Domenichini. Sin embargo, puertas adentro, las tensiones crecen. Desde el sector de Abad no impugnaron la resolución, pero advierten que el verdadero punto de quiebre será el armado de listas: “Si la UCR no puede participar, no habrá Lista 3. ¿Quién pagará el costo de dejar al partido afuera?”, deslizaron.

Una interna que desborda al partido

Las señales de disidencia no se esconden. La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, lanzó su propio espacio “Nuevos Aires”. Con críticas directas a la estructura radical tradicional, Gómez llamó a “renovar herramientas y vínculos” y planteó una propuesta centrada en la regionalización, el protagonismo del interior productivo y la participación joven. “El radicalismo que nos inspira no es una bandera estática, sino una fuerza viva que se actualiza para enfrentar los desafíos del presente”, sostuvo en una carta pública.

A ese nuevo armado podrían sumarse figuras como Gustavo Posse, que busca regresar a escena tras perder la intendencia de San Isidro. Fuentes cercanas afirman que quiere encabezar la lista de senadores por la Primera Sección, enfrentando a Ramón Lanús, hoy aliado al PRO y La Libertad Avanza. Posse ya explora acuerdos con Gómez y diputados como Fabián Luayza y Gustavo Cuervo.

Una mesa chica para una provincia gigante

Mientras tanto, la UCR bonaerense y sus socios –Coalición Cívica, monzoísmo, Hacemos y cordobesismo– avanzaron en la conformación de listas a través de una mesa política de siete integrantes. La integran Miguel Fernández y Miguel Bazze (UCR), Manuel Cisneros (espacio Manes), Marcelo Daletto (Diálogo), Romina Braga (Coalición Cívica), Fernando Lauría (Hacemos) y Norberto García (Schiaretti).

Según Domenichini, la clave estará en la representatividad territorial. “No hay una fórmula matemática, sino un análisis distrito por distrito, considerando intendencias, concejales y candidatos previos”, explicó.

En cuanto a las candidaturas, suenan nombres como Julio Zamora por la Primera, Gastón Manes por la Segunda, Domenichini en la Tercera, Miguel Fernández en la Cuarta, Alfredo Lazzeretti en la Quinta, Sofía Gambier o Andrés De Leo por la Sexta, José Luis Salomón por la Séptima y Pablo Nicoletti por la Octava.

Frentes cruzados y sospechas de armados paralelos

Desde La Libertad Avanza, el presidente bonaerense del espacio, Sebastián Pareja, dijo en entrevista televisiva que “hay una charla pendiente” con Abad. Estas declaraciones encendieron alarmas en la conducción radical, donde temen fugas o armados paralelos con sectores libertarios, justo en medio de la pulseada por conservar peso legislativo en un Congreso cada vez más polarizado.

En ese contexto, la posibilidad de listas cortas o jugadas por fuera toma fuerza, especialmente en distritos sin consenso. “Las discusiones se saldarán después de las elecciones, como siempre hacemos los radicales, democráticamente”, cerró Domenichini.