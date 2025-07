Cabe recordar que, el embajador designado por el presidente de EEUU Donald Trump para la Argentina, Peter Lamelas, se presentó ante el Senado de Estados Unidos, en donde elogió al presidente Javier Milei, prometió una alianza "sin precedentes" y cargó en contra de la presencia de China en el país.

Tras ello, Arrieta indicó: “Las declaraciones formuladas el 22 de julio de 2025 por el designado embajador de los Estados Unidos en la República Argentina, señor Peter Lamelas, en el marco de su audiencia ante el Senado de su país, en las que expresó valoraciones políticas, institucionales y territoriales que constituyen una injerencia inadmisible en las decisiones soberanas de un Estado Parte del MERCOSUR”.

El parlamentario consideró que el citado funcionario diplomático se pronunció públicamente sobre cuestiones de política interna, judicial y comercial de la República Argentina, adoptando posiciones que favorecen abiertamente a una fuerza política determinada (La Libertad Avanza) y descalifican a otras expresiones democráticas del país.

Y agregó “Que sus declaraciones constituyen una violación al principio de no intervención, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas1, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y reiterado en diversas resoluciones del Derecho Internacional Público y del sistema interamericano”.

Asimismo, Arrieta dijo que tales expresiones representan una injerencia diplomática directa que vulnera los estándares mínimos de respeto entre Estados soberanos, y contradicen los principios de igualdad jurídica, autodeterminación de los pueblos y cooperación pacífica entre naciones.

“Resulta especialmente grave la pretensión del designado embajador de ejercer vigilancia o presión sobre las autoridades provinciales democráticamente electas, con el objetivo de condicionar sus decisiones en materia de relaciones internacionales y acuerdos comerciales, lo cual constituye una injerencia inadmisible en las competencias soberanas de los Estados subnacionales propias de un Estado federal”, alertó Arrieta.

Repudio las declaraciones del designado embajador de EE.UU., Peter Lamelas.



Vienen por el litio, por los acuíferos, por el petróleo y el gas de Vaca Muerta. Vienen por la Antártida y las Malvinas. Y vienen también para perseguir y disciplinar a la oposición. pic.twitter.com/lo7JnTvnVz — Gustavo Arrieta (@GustavoHArrieta) July 23, 2025

E indicó que el Parlamento del MERCOSUR debe posicionarse firmemente cuando los principios de autodeterminación de los pueblos, soberanía e integridad territorial de los Estados Parte se ven comprometidos.

Por ello, declaró “Artículo N°1. Expresar el más enérgico y categórico repudio a las declaraciones formuladas por el señor Peter Lamelas, designado Embajador de los Estados Unidos en la República Argentina, durante su audiencia ante el Senado estadounidense, en las que incurre en una inaceptable intromisión en los asuntos internos de un Estado Parte del MERCOSUR”.

“Artículo N°2. Reafirmar el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, el respeto irrestricto a la soberanía política y económica de los países de la región, y la necesidad de mantener relaciones diplomáticas fundadas en la igualdad, el respeto mutuo y la cooperación”, indicó.

“Artículo N°3. Solicitar al Gobierno de los Estados Unidos de América que revise las expresiones vertidas por el designado embajador y se abstenga de validar conductas diplomáticas que lesionen los principios del Derecho Internacional Público y de la buena fe entre naciones”, acotó Arrieta.

“Artículo N°4. Declarar al señor Peter Lamelas, designado embajador de los Estados Unidos de América ante la República Argentina, persona no grata en el ámbito del Parlamento del MERCOSUR, por conductas incompatibles con los principios de respeto, soberanía, no injerencia, igualdad entre Estados, consagrados en el Derecho Internacional Público y en los instrumentos constitutivos del MERCOSUR”, sostuvo y pidió se dé forma como artículo n°5.

Kicillof también repudió los dichos de Lamelas

Desde su cuenta en X, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo “Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables. Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una violación del derecho internacional y una falta de respeto a nuestra dignidad nacional”.

El gobernador dijo que “Las expresiones del señor Lamelas evocan las épocas más oscuras de injerencia de los Estados Unidos en la vida democrática de nuestra región. Estas declaraciones no son un exabrupto aislado”.

LAMELAS GO HOME



Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables.



Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una… — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 23, 2025

“Al parecer, Washington ha decidido reeditar la obsoleta Doctrina Monroe: aplica aranceles extorsivos a Brasil, cuestiona la soberanía del Canal de Panamá y busca condicionar procesos judiciales ajenos a su incumbencia. Incluso se permite opinar (¿estará opinando o ejerciendo presión?) sobre la absurda condena que pesa sobre Cristina Fernández. Resulta evidente que aquel fallo primero se escribió en inglés. Pero lo que resulta más penoso y alarmante es el humillante sometimiento del gobierno de Milei a estas prácticas neocoloniales”.

Kicillof acotó: “Escuché decir al Sr. Lamelas que aspira a reunirse con los gobernadores. Ya le adelanto que ni se moleste en venir a La Plata: acá nadie lo va a recibir. El único aspecto positivo de las obscenas expresiones de Lamelas es que permiten entender mejor algunas conductas de Milei. Además de bailar en las suntuosas fiestas de Donald Trump, Milei ataca permanentemente a los gobernadores, desfinancia a las provincias, desprecia el federalismo e incluso ha amenazado con intervenir la provincia de Buenos Aires. No es casualidad. Frente a este nivel de entrega y amenaza, las elecciones de septiembre y octubre no son unas simples elecciones legislativas. Hay que sumar fuerzas para defender la Constitución, el federalismo y la soberanía nacional. PD Señor Lamelas: ocúpese de los múltiples problemas que tiene su país y no se meta con la soberanía Argentina”.