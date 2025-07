En la antesala de los comicios provinciales del 7 de septiembre, Ricardo Alfonsín —exdiputado nacional, dirigente del Frente Amplio por la Democracia e hijo del expresidente Raúl Alfonsín— dejó en claro su postura política: acompañará al gobernador Axel Kicillof y a la lista de Fuerza Patria. Su decisión, explicó, tiene razones tanto ideológicas como institucionales, y apunta directamente contra el presidente Javier Milei.

“Vamos a acompañar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a Fuerza Patria, en primer lugar porque tengo muchas coincidencias con el gobierno de Axel Kicillof”, dijo. Pero no se quedó ahí. Alfonsín aseguró que Milei “está deseando poder ganar las elecciones” para generar un escenario que justifique la intervención federal de la Provincia.

"Milei va a intervenir la Provincia"

Durante una entrevista, el dirigente radical lanzó una advertencia fuerte y sin rodeos: “El presidente ha dicho que habría que intervenir la provincia de Buenos Aires y no tengo dudas de que va a intentar hacerlo si gana las elecciones”.

En esa línea, agregó: “Va a tratar de complicar al máximo la gestión en la provincia para generar condiciones que terminen haciéndole creer a la sociedad que la única manera de resolver sus problemas es interviniendo en la provincia de Buenos Aires. Acuérdense de lo que les digo”.

En otro stream, Alfonsín fue aún más directo: “Si Milei gana, va a intervenir la provincia de Buenos Aires, ya lo dijo”, lanzó, al volver a marcar su apoyo a Fuerza Patria y al gobierno de Kicillof.

El respaldo de Alfonsín al oficialismo bonaerense no implica un alineamiento total con el kirchnerismo, sino un posicionamiento claro frente a lo que considera un riesgo para el sistema democrático. “No quiero dividir el voto contra Milei, porque es peligroso para la democracia”, remarcó.

Un gobierno “menos republicano”

Alfonsín fue aún más allá en sus críticas al oficialismo nacional. “Desde 1983 no hay Gobierno menos republicano que este, menos democrático que este, más autoritario que este, menos federal que este porque no respeta a las provincias, ni más insensible que este desde el punto de vista social”, sentenció.

En otro tramo, acusó al Ejecutivo de maltratar a distintos sectores de la sociedad: “Los libertarios ofenden a todos: a la oposición, a la oposición amigable, a los propios, a los periodistas, a los economistas”.

Su lectura del contexto político es pesimista: “Estamos frente a un régimen oligárquico electoral; en realidad las oligarquías habían gobernado antes de que se sancionara el voto secreto, obligatorio y universal; después lo hicieron con golpes militares; y ahora lo están haciendo a través del voto popular. Es toda una paradoja, pero no durará mucho”.

“El Presidente no cree en la democracia”

Alfonsín también expresó preocupación por lo que, a su juicio, es una deriva autocrática del Gobierno nacional. “Va a profundizarse la deriva autocrática porque el Presidente no cree en la democracia”, afirmó, al tiempo que desafió: “¿Tienen miedo de dramatizar diciendo las cosas que digo? Bueno, después aténganse a las consecuencias”.

En su visión, la intervención de la Provincia no sería un hecho aislado, sino parte de una lógica de acumulación de poder: “Si Milei no avanza más es porque todavía la sociedad no se lo permite. Ni bien las encuestas empiecen a ratificar cierta tolerancia a favor de la autocracia, no tengan ninguna duda de que va a avanzar en esa dirección”.

Finalmente, sostuvo que quienes rodean al Presidente ya han dejado en claro su desprecio por el sistema democrático: “Esto lo dicen los principales referentes de él, no es que yo estoy inventando; dicen que la democracia es un peligro para la economía, dicen que si hay contradicción entre las libertades económicas y la democracia, la que tiene que sacrificarse es la democracia”.