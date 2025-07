Passaglia: "Ya les dijimos y demostramos que no nos van a someter"

El candidato a diputado por Hechos en la Segunda Sección Electoral, Manuel Passaglia, cruzó en X a uno de los referentes de la tropa digital libertaria, por acusar al espacio de “negocios electorales”.

“Así que a Passaglia lo valijeó Kicillof con mucha guita para romper la alianza con el PRO?”, posteó, Esteban Glavinich, uno de los referentes libertarios en redes sociales.

Tras ello, Passaglia recogió el guante y dijo: “Hola Esteban Glavinich (@TraductorTeAma). Recién veo esto porque no me arrobaste. Me encanta que vos y tus jefes se preocupen por nosotros. Ya les dijimos y demostramos que no nos van a someter”.

Y sentenció: “Los que llevan un candidato kirchnerista en la Segunda Sección son ustedes, el frente PRO-Libertario”.

“Nosotros siempre tuvimos huevos para enfrentar al inútil de Kicillof. Te dejo una foto y compárala con el video de tu candidato”, añadió.

Hola Esteban Glavinich (@TraductorTeAma). Recién veo esto porque no me arrobaste. Me encanta que vos y tus jefes se preocupen por nosotros. Ya les dijimos y demostramos que no nos van a someter. Los que llevan un candidato kirchnerista en la segunda sección son ustedes, el frente… https://t.co/6YnFGSlByr pic.twitter.com/fsyqkx920Y — Manuel Passaglia (@manupassaglia) July 23, 2025

Por último, el candidato de Hechos afirmó: “Te mando un abrazo, leí que están atravesando una semana complicada y que ahora les advirtieron que si critican a Pareja, están criticando al Presidente. ¡Suerte con eso!”.