Diputados investigan el uso de fondos públicos en la "Derecha Fest"

El viaje del presidente Javier Milei a Córdoba para participar del evento privado “Derecha Fest” desató un nuevo foco de tensión política en el Congreso. El diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) elevó un pedido formal al Poder Ejecutivo para que se detalle cuánto costó el traslado del mandatario y qué recursos públicos se utilizaron para financiarlo.

“El circo libertario no tiene por qué ser pagado por todos los argentinos”, disparó el legislador en declaraciones radiales. Y fue más allá: “Queremos saber cuánto se gastó, si efectivamente hubo o no agenda oficial y bajo qué marco legal se utilizaron fondos públicos para un evento arancelado”.

“Parecía un cumpleaños de 15”: la ironía de Paulón por la puesta en escena

Durante una entrevista con Radio Splendid, Paulón no escatimó en críticas al show protagonizado por Milei en Córdoba: “Entró a los gritos, bailando, aplaudiendo… Faltaban las velitas, parecía el cumpleaños de 15 del Presidente”.

Según el diputado, el único contacto institucional fue la recepción de Milei en el aeropuerto por parte del gobernador Martín Llaryora, pero no se registró ninguna reunión de trabajo ni actividad oficial. “Fue un viaje a medida para un acto privado y pago”, señaló.

¿Cuánto costó el viaje? Diputados piden explicaciones urgentes

Paulón estimó que el costo del traslado presidencial podría haber rondado los 80.000 dólares, según fuentes del sector aeronáutico. La cifra toma especial relevancia si se considera que el evento era arancelado, con entradas de hasta $40.000.

“El Presidente fue solo a la parte donde habló él. Ni siquiera estuvo en todo el evento. ¿Por qué el Estado tiene que financiar eso?”, se preguntó el legislador. Y agregó: “No es la primera vez que Milei mezcla lo privado con lo público. Ya pasó con charlas pagas, libros, y ahora esto”.

Además, cuestionó que la prensa fue expulsada del lugar y se impidió el acceso a periodistas, generando un “apagón informativo” que, según Paulón, busca evitar rendición de cuentas.

Violencia discursiva y maltrato a Villarruel: otro eje del repudio

Paulón también se refirió al discurso presidencial durante el evento, en el que Milei volvió a insultar a sus adversarios políticos y cargó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien mantiene un conflicto interno en el oficialismo.

“Fue una escena violenta, innecesaria. Yo no tengo ningún vínculo con Villarruel, pero someterla al escarnio público desde una pantalla es algo que no corresponde. El Presidente representa a la Nación, no puede degradar así su investidura”, sostuvo el diputado.

Críticas a Adorni y a la comisión de Presupuesto que preside Espert

En otro tramo de sus declaraciones, Paulón cruzó al vocero presidencial Manuel Adorni por minimizar los dichos del embajador designado por EE.UU., Peter Lamelas, quien se pronunció sobre la autonomía de las provincias y temas judiciales.

“El vocero no solo desconoce la normativa argentina, sino también la internacional. Le hace falta leer la Convención de Viena”, lanzó Paulón, quien junto a Mónica Fein y Julio Cobos presentó un proyecto para que Milei rechace las credenciales diplomáticas del embajador.

Además, apuntó contra José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, por “dormir” proyectos clave de los gobernadores: “Es la bella durmiente Espert. Está tirado y nadie lo despierta”.