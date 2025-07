Rojas criticó a quienes promueven "una libertad egoísta del sálvese quien pueda"

En el marco del 116° aniversario de la localidad de Claraz, el intendente Arturo Rojas encabezó el acto protocolar junto al delegado municipal Facundo Iglesias y el equipo de gobierno.

Ante los vecinos presentes en la plaza Infantil “Delia Alvear de Ocampo”, Rojas se refirió al contexto económico nacional, donde se han reducido los programas de financiamiento y se ha resentido la coparticipación municipal.

“Este es el segundo año consecutivo sin el Fondo de Infraestructura Municipal, a pesar de que está establecido por ley en la Provincia de Buenos Aires. Y como si fuera poco, muchas de las obras que se conveniaron con Nación aún no fueron saldadas. No es justo que un distrito como el nuestro, que trabaja, produce y aporta permanentemente al fisco nacional, no reciba ni una sola obra”, subrayó Rojas.

Sin embargo, el Intendente resaltó el camino elegido por su gestión: el orden, la transparencia y el trabajo articulado con las cooperativas, el EMSUR y las instituciones intermedias. En ese sentido, celebró la reciente aprobación de un nuevo leasing que permitirá la compra de dos motoniveladoras, una pala cargadora, equipamiento para Defensa Civil y un arco en C para el hospital Emilio Ferreyra, una inversión histórica en maquinaria municipal que fortalece la capacidad operativa en los caminos rurales y las localidades del interior.

“El leasing anterior nos permitió adquirir el tomógrafo, cuya obra civil fue financiada en gran parte por la cooperadora y los vecinos. Hoy, esta nueva aprobación triplica ese monto y refleja un Estado municipal que, con gestión, logra avanzar incluso sin ayuda nacional”, remarcó.

Rojas quiere "construcción colectiva"

Finalmente, Rojas apeló a la unidad de los vecinos y las instituciones. “Hoy más que nunca tenemos que mirar hacia adentro, redoblar el esfuerzo y seguir trabajando juntos. Mientras algunos promueven una libertad egoísta del sálvese quien pueda, nosotros elegimos la solidaridad, la empatía y la construcción colectiva”, dijo.

Con una fuerte convocatoria al compromiso de todo su equipo de funcionarios, concejales, consejeros escolares y delegados, el intendente cerró su mensaje renovando la esperanza y anticipando que el festejo del aniversario de Claraz se realizará, como en años anteriores, en el mes de noviembre para garantizar una celebración a pleno: con artistas, emprendedores y familias disfrutando del trabajo compartido.