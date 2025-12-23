El intendente Julio Alak y el Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, encabezaron la entrega de equipamiento para comedores y cocinas escolares destinada a 29 instituciones educativas del distrito, en el marco de las políticas provinciales de fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE). También formó parte la secretaria de Educación bonaerense, Claudia Bracchi.

La actividad se llevó a cabo en el Jardín de Infantes N° 944 y forma parte de una estrategia sostenida del Gobierno bonaerense orientada a mejorar las condiciones de funcionamiento de los espacios donde diariamente se garantiza el derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.

“Hoy casi 2,5 millones de chicos y chicas reciben asistencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, a través de una política que es la más importante de la Argentina y una de las más grandes de América Latina”, destacó el Larroque, y mencionó que en 2025 se equiparon más de 5.000 escuelas con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos.

“El gobernador Axel Kicillof definió como prioridad absoluta la política alimentaria, porque sabemos que hoy hay millones de familias que la están pasando mal y necesitan un Estado presente”, afirmó el ministro.

Alak en tanto sostuvo: “Tenemos pocos panes y pocos peces por la falta de recursos nacionales, pero la voluntad del Gobierno provincial y municipal hace que el esfuerzo se multiplique.”

El intendente también refirió que la institución donde se realizó la entrega, ubicada en 48 entre 9 y 10, se encuentra en obra en el marco de la segunda etapa del plan Escuelas en Obra articulado con la Provincia. “Ya terminamos 80 escuelas en el primer semestre, tenemos más de 120 en obra y vamos a llegar a 200 en esta etapa, trabajando junto al Gobierno provincial”, subrayó.

A través de la Línea de Financiamiento para Equipamiento de Cocinas Escolares, la Provincia entregó ocho cocinas, trece heladeras con freezer, ocho freezers, tres hornos pizzeros, siete procesadoras, seis batidoras, tres licuadoras, seis mixers, seis termotanques, dos calefones y seis balanzas, además de anafes, vajilla y utensilios, para fortalecer el funcionamiento de los comedores escolares.

El equipamiento beneficiará a 9.145 estudiantes que asisten a escuelas primarias, secundarias, jardines de infantes, instituciones de educación especial y un Centro de Formación Integral de La Plata, con una inversión total de $44.945.000.

Participaron de la jornada la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; el director de Seguridad y Soberanía Alimentaria de la Provincia, Bruno Bozzano; la secretaria de Educación del Municipio, Paula Lambertini y la subsecretaria de Educación, Yamila Olariaga; el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana, junto a autoridades escolares y miembros de la comunidad educativa.

En el distrito de La Plata, el Servicio Alimentario Escolar se implementa de manera articulada entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Municipio. Actualmente, más de 118 mil niñas, niños y adolescentes acceden a esta política pública a través de las prestaciones de desayuno, merienda y comedor escolar, así como del programa MESA, que refuerza la seguridad alimentaria de miles de familias platenses.

La inversión mensual del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad es de $79.487 millones destinada al SAE y al MESA, que permite que ambas políticas alcancen hoy a más de 2,5 millones de niñas, niños y adolescentes en 11.700 escuelas públicas de los 135 municipios bonaerenses, consolidándose como el programa alimentario escolar más importante del país.

El fortalecimiento del SAE y el MESA se complementa con una fuerte presencia territorial, que incluye la capacitación de más de 20.000 auxiliares escolares desde 2022 y, por primera vez, el acompañamiento directo de un equipo de 25 nutricionistas en el territorio, que trabajan junto a las comunidades educativas para mejorar la calidad nutricional de las prestaciones.

Como parte de esta estrategia integral, la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos elaboró el Primer Recetario Bonaerense del SAE, que reúne preparaciones creadas por auxiliares de escuelas de los 135 distritos. Además, se distribuyeron más de 900.000 recetarios MESA, con guías nutricionales destinadas a promover hábitos de alimentación saludable y un mejor aprovechamiento de los alimentos que reciben las familias.