La campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires arranca atravesada por tensiones internas y números que encienden alarmas. A pocos días del lanzamiento formal, previsto para el 6 de agosto con una foto grupal de los candidatos seccionales, el equipo libertario intenta reordenarse bajo una estrategia que mezcla improvisación, rosca interna y presencia dosificada del presidente Javier Milei.

Santiago Caputo, asesor de máxima confianza del Presidente, volvió a involucrarse directamente en la campaña bonaerense luego de su malestar por el cierre de listas, donde su agrupación “Las Fuerzas del Cielo” quedó relegada. Fue Karina Milei quien lo forzó a volver a sentarse con Sebastián Pareja, el armador territorial, en medio de diferencias sobre cuánta exposición debe tener Milei en la provincia.

Caputo impuso una visión restrictiva: pocas apariciones del Presidente y solo en distritos donde su imagen aún tracciona. “No tiene sentido que vaya a lugares donde las encuestas dan mal”, fue su argumento. La línea dura se impuso: entre dos y tres apariciones hasta el 7 de septiembre.

Una foto clave para mostrar volumen

El próximo miércoles será el primer test de coordinación real. Todos los candidatos de las ocho secciones electorales bonaerenses se mostrarán juntos en una foto colectiva que buscará proyectar territorialidad. Aunque la presencia de Milei aún no está confirmada, es una puesta en escena pensada para cerrar filas y contrarrestar semanas de ruido interno y escasa presencia oficialista en el territorio.

El objetivo es claro: recuperar iniciativa tras los vetos presidenciales y mostrar cohesión ante un electorado que empieza a mirar con desconfianza las contradicciones libertarias.

Candidatos bajo la lupa (y en planta)

Uno de los puntos más críticos para la fuerza violeta es el armado de listas. De los 69 candidatos titulares a la Legislatura bonaerense, 33 son empleados públicos. En una fuerza cuyo discurso central gira en torno al achicamiento del Estado, el dato expone una contradicción difícil de disimular.

En la Segunda sección, por ejemplo, nueve de los once candidatos trabajan en organismos como PAMI, ANSES y ministerios nacionales. También hay casos de carpetazos potenciales: candidaturas cuestionadas por no cumplir con los requisitos legales o por “salto de sección”, como los de Hao Yuan Lan o Fernanda Coitinho, que figuran en listas de distritos a los que no pertenecen.

Bullrich, Bondarenko y Pareja tras el escándalo por complot policial.

Campaña violeta, tono nacional

A pesar de los problemas internos, en La Libertad Avanza bonaerense apuestan a una campaña fuertemente nacionalizada. El eje discursivo será el contraste con la gestión de Axel Kicillof, bajo el lema “kirchnerismo o libertad”. En la Tercera sección, el foco estará en seguridad ciudadana, con la figura del excomisario Maximiliano Bondarenko, respaldado por Patricia Bullrich.

Las encuestas, sin embargo, no acompañan: LLA aparece 10 puntos abajo de Fuerza Patria en varias secciones clave y sufre para instalar candidatos sin peso político propio. El caso de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, sería una de las excepciones. En esa línea, ya se planifica una recorrida con Milei por su distrito.

Entre los temores y las expectativas

A pesar de las dificultades, los armadores libertarios mantienen optimismo. Calculan que podrían alcanzar entre 35 y 40 bancas en Diputados, apoyados en una alianza informal con sectores del PRO. El desafío inmediato, sin embargo, es evitar el derrumbe en distritos claves y garantizar que la campaña no termine desdibujada por las tensiones internas.

Sin Milei en el centro de la escena bonaerense, el operativo para sostener el color violeta en las calles dependerá del músculo de los candidatos locales, las visitas pautadas y el impacto de la puesta en escena del miércoles de cara al inicio oficial de la campaña estipulado para el 8 de agosto. En un terreno difícil, el oficialismo nacional apuesta a resistir con lo que tiene.