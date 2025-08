Axel Kicillof presentó este martes una nueva nota ante la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el reclamo de deuda previsional que enfrenta al gobierno bonaerense con la administración de Javier Milei. La presentación se da más de un año después del inicio del expediente, con un monto actualizado que supera los $12 billones.

La Provincia exige que el máximo tribunal convoque de forma urgente a una audiencia de conciliación entre ambas partes, tal como ya ocurrió con los casos de Córdoba y Santa Fe. El gobernador firmó el escrito junto al fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, donde se señala que el Estado nacional incumple el envío de fondos previsionales del sistema no transferido, correspondiente al Instituto de Previsión Social (IPS).

La denuncia por la deuda: más de $1,6 billones solo en fondos previsionales

En el detalle de la presentación, el gobierno bonaerense reclama que la Anses le debe a la provincia $1.603.648 millones por el financiamiento del déficit previsional que no fue cubierto desde abril de 2024, cuando se inició la demanda.

El escrito también exige que la Corte se expida sobre la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, con el que el Gobierno nacional suspendió las transferencias.

Además del reclamo previsional, la gestión Kicillof sumó al expediente un informe actualizado con una deuda total que asciende a $12,1 billones, incluyendo fondos por obras públicas no girados y programas nacionales discontinuados.

Antecedentes y comparaciones: qué pasó con Córdoba y Santa Fe

Kicillof apunta a la falta de tratamiento del caso bonaerense frente a la celeridad que tuvo la Corte con otras provincias. En el escrito, se destacan las audiencias celebradas con Córdoba (14 de mayo de 2025) y Santa Fe (15 de julio de 2025), en causas similares de reclamo por recursos previsionales.

“Solicitamos el mismo tratamiento que se otorgó a otras provincias”, remarcaron desde el Ejecutivo bonaerense. El pedido de audiencia busca una salida “conciliatoria” y se ampara en la urgencia de la situación financiera provincial, que arrastra un déficit creciente en medio de recortes nacionales.

Qué fondos reclama Buenos Aires y cómo se compone la deuda

El informe presentado por la Provincia ante la Corte detalla la siguiente deuda con Nación:

$3,04 billones en deudas directas actuales.

en deudas directas actuales. $6,9 billones por obras públicas paralizadas o no pagadas .

por . $2,16 billones por programas nacionales interrumpidos o demorados.

En total, el monto exigido por Axel Kicillof asciende a $12,1 billones, cifra que pone más presión sobre la administración nacional en un contexto de ajuste y conflicto con las provincias.

Los números del IPS: quiénes dependen de los fondos previsionales

En la causa judicial, el gobierno bonaerense aportó los últimos datos del Instituto de Previsión Social (IPS), que en marzo de 2024 contaba con 351.371 beneficiarios, el 70,49% mujeres y el 29,51% hombres. De los 364.011 beneficios liquidados, el 87,5% fueron contributivos y el resto no contributivos.

Distribución de jubilaciones:

Magisterio: 152.335

Administración pública: 59.012

Municipales: 42.451

Servicio Penitenciario: 5.675

Policía: 15

Distribución de pensiones:

Municipales: 24.438

Administración pública: 19.355

Magisterio: 12.928

No contributivas (ex combatientes, Malvinas, etc.): 8.921

Pensiones sociales:

Por invalidez: 11.660

A menores por invalidez: 12.874

Por vejez, madre sola, migración: 584 en total

Estos datos refuerzan la dimensión del conflicto y el impacto que puede tener la falta de recursos previsionales en la provincia más poblada del país.