Entrevista GLP. Acusan a Jaime Méndez de gobernar "para una sola clase social" y relegar las necesidades de los barrios en favor de negocios privados en San Miguel

Entrevista GLP. "Un gobierno corrupto": apuntan contra Sebastián Abella por "grandes negociados inmobiliarios" en Campana
Crece el malestar en Campana por la falta de empleo, obras inconclusas y abandono de los barrios. Tras la última inundación, vecinos denuncian que no se hicieron trabajos preventivos, como la limpieza y el entubamiento de arroyos. Reclaman cloacas, veredas, luminarias y agua. Además, advierten que mientras suben los alquileres, y se criminaliza a quienes toman medidas desesperadas, el gobierno de Abella sigue sin dar respuestas a la crisis habitacional.