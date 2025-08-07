La inflación en CABA pegó otro salto y se descontroló

La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,5%, el valor más alto desde marzo. Así lo informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), que destacó una fuerte incidencia de los servicios turísticos, restaurantes y transporte, en pleno impacto de las vacaciones de invierno.

Este dato representa un aumento frente al 2,1% registrado en junio, consolidando dos meses consecutivos de suba en la inflación mensual de la Ciudad. Con este número, el acumulado en lo que va del año asciende al 18,1%, mientras que la inflación interanual se ubicó en el 40,9%.

El índice porteño quedó por encima de las estimaciones privadas a nivel nacional, que calculan un IPC nacional en torno al 1,8% para julio, a pesar de la reciente suba del dólar.

Restaurantes, hoteles y transporte lideraron los aumentos

Según el desglose del IDECBA, la categoría que más aumentó en julio fue Restaurantes y hoteles, con una suba del 5,3% e incidencia de 0,60 puntos porcentuales sobre el índice general. Este salto se explica por el incremento de las tarifas de alojamiento por turismo y los precios en restaurantes, bares y casas de comidas.

Otros rubros que presionaron al alza fueron:

Transporte: subió 3,6%, con impacto de los aumentos en pasajes aéreos, combustibles y colectivos.

Recreación y cultura: también con 3,6%, por las subas en paquetes turísticos.

Vivienda, agua, electricidad y gas: avanzó 2,3%, debido a ajustes en alquileres y expensas.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: creció 1,8%, impulsado por verduras (+6,9%), carnes (+1,2%) y panificados (+1,6%).

Servicios arriba, bienes abajo

La dinámica de bienes y servicios mostró una fuerte disparidad. Mientras que los bienes subieron apenas 1,2%, los servicios escalaron 3,3%, con una marcada presión por el turismo invernal y los alquileres temporarios.

Según el informe oficial, los bienes acumulan una suba del 12,5% en lo que va del año y del 26,7% interanual, mientras que los servicios ya subieron 21,8% en siete meses y 50,9% en los últimos 12 meses.

Estacionales y regulados también impactaron

El índice de precios estacionales trepó un 9,0%, impulsado principalmente por el turismo. Las prendas de vestir, que venían empujando al alza en meses anteriores, esta vez ayudaron a contener el índice, gracias a caídas de precios durante las liquidaciones de temporada.

Por su parte, los precios regulados subieron 2,1%, debido a ajustes en:

Cuotas de medicina prepaga

Combustibles

Transporte urbano

Aranceles educativos

Qué dicen los economistas

El economista Federico Filippini destacó en X: “A pesar del repunte en la inflación general, la inflación núcleo se desaceleró, con una suba de 1,9%, menor al 2,4% del mes anterior. Esto sugiere que el pass-through del tipo de cambio sigue contenido por ahora”.

En tanto, Gabriel Caamaño opinó: “Luego de jugar durante tres meses a favor, los estacionales se dieron vuelta en julio y la inflación de CABA se fue al 2,5% mensual. Núcleo en 1,9%. No empiecen con el traslado porque acá no se ve de eso (bienes está en +1,2%), esa discusión será en agosto/septiembre en tal caso”.

Con un dólar volátil y la presión estacional en descenso, las miradas están puestas en el comportamiento de la inflación núcleo. Si bien los analistas esperan una leve desaceleración, las actualizaciones en tarifas de servicios y la posible suba de combustibles podrían seguir empujando el IPC porteño en los próximos meses.