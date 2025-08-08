Nardini: "No es tiempo de tibios, es tiempo de voces firmes que frenen este ajuste brutal"
Desde X, el intendente Leo Nardini dijo que Máximo Kirchner debe encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales para las próximas elecciones.Municipales08 de agosto de 2025Soledad Castellano
"Conociendo su compromiso histórico con las causas populares, considero firmemente que Máximo Kirchner tiene que ser el candidato natural para encabezar la lista de diputados nacionales en las próximas elecciones de octubre. Sería la síntesis política necesaria de una unidad de concepción y acciones ya que el Partido Justicialista es la columna vertebral del frente Fuerza Patria, que reúne y aglutina a importantes referentes del campo nacional y popular de toda la provincia", consideró el alcalde.
"No es tiempo de tibios"
Nardini agregó "En este momento donde nuestra Argentina es testigo de una profunda vulneración de derechos con el veto del presidente Milei a leyes que buscaban llevar alivio a jubilados y a personas con discapacidad, se profundiza una crisis social que golpea a millones de familias".
"No es tiempo de tibios, es tiempo de voces firmes que frenen este ajuste brutal, y trabajen por una Argentina más justa y solidaria", consideró.
Nardini: "¡Nuestros mayores merecen disfrutar, emocionarse y reencontrarse con sus ídolos!"
El alcalde estuvo en el inicio de las funciones de la obra “No Me Olvides”, un espectáculo pensado especialmente para los adultos y adultas mayores.
"Creamos estos espacios gratuitos para que puedan vivir la cultura bien cerca, compartir, reír, emocionarse. Porque estar presentes también es cuidar la memoria, la identidad y el derecho a seguir disfrutando", dijo.
Necochea impulsa su comunidad productiva con la llegada de “Modo Emprender”
Organizado por el municipio, “Modo Emprender” combinará exposición, networking y asesoramiento financiero para emprendedores y productores.
Julián Álvarez y Leandro Decuzzi lanzaron “Colectivo UNLa”
Se trata de un nuevo medio de transporte gratuito que unirá a la universidad con la estación.
Más seguridad vial y mejores entornos escolares en Luján con nuevas obras municipales
Con fondos municipales y provinciales, el distrito ejecuta 37 intervenciones viales en Zapiola y mejoras edilicias en la Secundaria N° 11 y la Primaria N° 31.
Se inauguró el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular en Tigre
El intendente Julio Zamora inauguró el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular "Dr. Genaro Serantes" en Tigre centro.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.
ANSES: calendario de cobro de jubilaciones y pensiones en agosto 2025, según DNI
El organismo previsional confirmó las fechas de cobro para jubilados y pensionados, diferenciadas por monto y terminación de DNI. También detalló los nuevos valores con aumento y bonos extraordinarios.
Entrevista GLP. Acusan a Jaime Méndez de gobernar "para una sola clase social" y relegar las necesidades de los barrios en favor de negocios privados en San Miguel
Mientras crece el hambre en los barrios más humildes y se multiplican las familias que dependen de comedores comunitarios, los hospitales municipales colapsan por falta de personal, recursos e insumos. Los vecinos advierten que, lejos de garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, el trabajo o la vivienda, Méndez prioriza la construcción de countries en tierras municipales y profundiza la desigualdad en San Miguel.