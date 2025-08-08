Nardini: "No es tiempo de tibios, es tiempo de voces firmes que frenen este ajuste brutal"

"Conociendo su compromiso histórico con las causas populares, considero firmemente que Máximo Kirchner tiene que ser el candidato natural para encabezar la lista de diputados nacionales en las próximas elecciones de octubre. Sería la síntesis política necesaria de una unidad de concepción y acciones ya que el Partido Justicialista es la columna vertebral del frente Fuerza Patria, que reúne y aglutina a importantes referentes del campo nacional y popular de toda la provincia", consideró el alcalde.

"No es tiempo de tibios"

Nardini agregó "En este momento donde nuestra Argentina es testigo de una profunda vulneración de derechos con el veto del presidente Milei a leyes que buscaban llevar alivio a jubilados y a personas con discapacidad, se profundiza una crisis social que golpea a millones de familias".

"No es tiempo de tibios, es tiempo de voces firmes que frenen este ajuste brutal, y trabajen por una Argentina más justa y solidaria", consideró.

Nardini: "¡Nuestros mayores merecen disfrutar, emocionarse y reencontrarse con sus ídolos!"

El alcalde estuvo en el inicio de las funciones de la obra “No Me Olvides”, un espectáculo pensado especialmente para los adultos y adultas mayores.

"Creamos estos espacios gratuitos para que puedan vivir la cultura bien cerca, compartir, reír, emocionarse. Porque estar presentes también es cuidar la memoria, la identidad y el derecho a seguir disfrutando", dijo.