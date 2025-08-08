El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezaron una nueva jornada de entrega de 66 escrituras y 204 actas de adjudicación de terrenos a familias del distrito, en un acto realizado en la Iglesia Cristo Para Todos, en Adrogué, con la participación del subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini.

La actividad se enmarca en la política de regularización dominial que impulsa la gestión provincial a través de la Ley 24.374 y otras normativas que reconocen el derecho a la propiedad a quienes habitan desde hace años su vivienda pero no cuentan con el título de propiedad que les garantice seguridad jurídica.

En el municipio de Almirante Brown hay 2.370 escrituras en condiciones de consolidarse próximamente. En esta oportunidad, las escrituras fueron entregadas a familias de los barrios 2 de Abril de Rafael Calzada y La Tablada, de la localidad de San José.

Ante los presentes, el ministro Larroque afirmó que “ustedes ya saben que esto les pertenece, es un derecho y es posible por decisión del gobernador Axel Kicillof y nos corresponde a nosotros, como funcionarios públicos hacerlo efectivo”. Y observó que “tener la certeza de que lo tuyo es tuyo, es fundamental para cualquier familia”.

Además, criticó al Gobierno nacional al observar que “para algunos la justicia social es una aberración (en alusión a los dichos del Presidente de la Nación); para nosotros es la razón por la que ingresamos a la política y trabajamos todos los días”.

Por último, destacó que “este trámite, que para ustedes hoy es gratuito, tiene un costo” que “lo afronta el Estado” y que “para nosotros es una prioridad porque esto no lo resuelve el mercado”. En esa línea, concluyó que “cuando eso no ocurre, quien aparece para reparar, para sanear, nos guste o no, es el Estado”.

Cascallares: "Valoramos esta decisión política de Kicillof"

El intendente Cascallares a propósito de la política de regularización dominial dijo que “sabemos que estos son trámites que llevan su tiempo, que si uno los quisiera hacer de forma privada son muy costosos. Por eso valoramos esta decisión política de nuestro gobernador Axel Kicillof, junto al ministro Andrés Larroque”.

Y agregó que gracias a esta política pública, en Almirante Brown ya se superaron las 22 mil escrituras y adjudicaciones “son 22 mil familias que hoy tienen la tranquilidad de saber que su hogar es de ellos, y que tienen la documentación que así lo determina”, destacó.

Además, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Hábitat, continúa trabajando en la generación de 300 lotes en el distrito, en el marco del Programa Lotes con Servicios establecido por la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, con el objetivo de garantizar el acceso a suelo urbano con infraestructura adecuada para más familias bonaerenses.

Participaron de la actividad el subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza; el director provincial de Modernización y Seguimiento de Gestión, Braulio Silva Echevarría; el secretario de Gobierno municipal, Juan José Fabiani; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñan y la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri, entre otras autoridades presentes.