Germán Lago supervisa avances en escuelas, pavimentación y mejoras urbanas
El intendente Germán Lago acompañó intervenciones en escuelas, gestionó mejoras para el sector industrial y supervisó tareas sobre el tendido eléctrico en zonas históricas.Municipales08 de agosto de 2025Andrés Montero
En el marco del programa provincial Escuelas a la Obra, el Municipio de Alberti llevó adelante intervenciones significativas en el Centro Educativo Complementario (CEC). Las mejoras incluyeron la construcción de nuevos módulos sanitarios, incluyendo uno especialmente destinado a personas con movilidad reducida, y también la instalación de nuevo amoblamiento en el área de cocina.
El intendente Germán Lago estuvo presente durante el recorrido por la institución y destacó el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof, remarcando que dicho respaldo permite que en todos los establecimientos del distrito puedan concretarse obras destinadas a revalorizar los edificios escolares, brindando así mayores comodidades a estudiantes, personal docente y auxiliar.
A su vez, se hizo entrega de una juegoteca proveniente de la Fundación Banco Provincia, en el marco del programa “Acompañamos a las Escuelas”, gestionada por la Secretaría de Educación y Ambiente que encabeza la Lic. Daniela Albizzatti.
Renovación del tendido eléctrico en calle Rivadavia
Otra de las intervenciones destacadas fue la colocación de nuevos postes de hormigón sobre la vereda de calle Rivadavia, entre Alem y Avenida Vaccarezza, por parte de la empresa EDEN, con el objetivo de sostener el tendido eléctrico que pasa por los frentes de esa zona.
Esta obra responde a un pedido del Gobierno Municipal con el propósito de revalorizar el frente del Cine Teatro Roma y otras fachadas históricas que hoy se ven afectadas visualmente por el cableado. La colocación de estos postes no solo mejorará la estética urbana, sino que también incrementará la seguridad del sector.
El intendente Germán Lago y el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Arq. Bruno Scarcelli, conversaron con los trabajadores encargados de la obra y agradecieron a la empresa EDEN por su colaboración con estos trabajos que aportan a la modernización urbana.
Pavimentación del acceso al Sector Industrial Planificado II
En línea con el desarrollo productivo local, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas Bruno Scarcelli mantuvo una reunión con el Jefe de la Región V de Vialidad Provincial, Sergio Cabrera, con el fin de definir los últimos detalles para el inicio de la obra de pavimentación de 700 metros del camino que conduce al Sector Industrial Planificado II (SIP II).
La iniciativa es financiada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Gabriel Katopodis, y surge a partir de gestiones realizadas por el intendente Germán Lago.
El proyecto elaborado por el equipo técnico de la Secretaría de Obras Públicas incluye, además del hormigonado del trazado, la construcción de alcantarillas, el consolidado de banquinas, la demarcación vial y la instalación de nuevas luminarias.
Esta obra beneficiará a vecinas y vecinos con emprendimientos en el SIP II, un área que ya cuenta con cordón cuneta, desagües pluviales y consolidación de sus calles internas. Además, la mejora en la accesibilidad vial busca potenciar el desarrollo económico, promoviendo futuras inversiones en el sector.
