El Municipio de Luján continúa desarrollando un ambicioso plan de obras que combina la mejora de la infraestructura vial con intervenciones edilicias en instituciones educativas, buscando optimizar la calidad de vida de los vecinos y garantizar entornos seguros y adecuados para el aprendizaje.

En el marco del Plan de Mejoramiento Vial, se están llevando adelante trabajos en el barrio Zapiola que contemplan la intervención de 37 cuadras, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, favorecer el escurrimiento pluvial y brindar mayor seguridad a los habitantes de la zona. Entre las calles alcanzadas se encuentran Pasteur, Fleming, Mendoza, Quilmes, Patricios, Tucumán, J.B. Martínez y La Paz, entre otras.

Los trabajos, ejecutados íntegramente con fondos municipales, incluyen peraltado, zanjeo, colocación de tosca y piedra partida, lo que permitirá consolidar la base de las calzadas y prolongar la vida útil de las obras. La intervención se enmarca en un plan integral de mantenimiento y mejoramiento de calles que se extiende a barrios y localidades de todo el distrito, y que continuará desarrollándose en las próximas semanas.

En paralelo, el Municipio avanza en mejoras edilicias en escuelas del distrito, financiadas a través del Fondo Educativo Provincial. En la Secundaria N° 11 del barrio Ameghino finalizó la reforma integral de la cocina, espacio que prepara alrededor de 300 platos diarios. El proyecto incluyó una ampliación de 2 por 2 metros, reorganización funcional, ampliación de la mesada principal, colocación de tres bachas nuevas y trabajos en instalaciones de agua y gas. En una segunda etapa, se prevé la incorporación de nuevos bajo mesadas y alacenas funcionales, junto con un nuevo cielorraso de tipo PVC y artefactos de iluminación. Cabe recordar que semanas atrás, en la misma institución, se remodelaron los sanitarios.

Por su parte, en la Escuela Primaria N° 31 se están llevando adelante tareas de refacción de sanitarios, que incluyen una nueva instalación de agua, limpieza de los espacios, colocación de válvulas pressmatic en inodoros y mingitorios, y griferías en lavatorios. También se instalarán espejos, nuevas puertas de ingreso y se realizarán trabajos de pintura.

Estas acciones forman parte de un compromiso sostenido del Municipio de Luján con la infraestructura urbana y educativa, priorizando tanto la seguridad y comodidad en la circulación vial como el bienestar y la dignidad de los entornos escolares para que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar su formación en espacios adecuados.