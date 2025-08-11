Ishii: "Estamos invirtiendo en tecnología para cuidar a nuestros vecinos"
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, supervisó la puesta a punto de un nuevo pórtico con cámaras lectoras de patentes y cartelería informativa.Municipales11 de agosto de 2025Soledad Castellano
La Municipalidad de José C. Paz, bajo la conducción del Intendente Mario Ishii, continúa incorporando tecnología para fortalecer la seguridad ciudadana.
Junto al secretario de Gobierno Pablo Mansilla y al interventor de la secretaría de Seguridad Miguel Narváez, el jefe comunal recorrió la Ruta 24 (ex 197) y la intersección con Av. Saavedra Lamas, donde se finalizó la instalación de un nuevo pórtico con cámaras lectoras de patentes y cartelería informativa.
Si bien las cámaras y la pantalla indicadora ya estaban operativas, en esta etapa se termina la programación de las computadoras que procesarán a mayor velocidad las lecturas de patentes.
Este sistema no realiza fotomultas, sino que reconoce automáticamente cada vehículo que pasa y, si detecta uno con pedido de captura o secuestro, envía una alerta inmediata al Centro de Operaciones Municipal (COM).
Actualmente, el sistema funciona de forma interna monitoreado por Seguridad Municipal. Una vez que se complete la conexión mediante fibra óptica, estas alertas podrán integrarse con los módulos policiales distribuidos en los accesos y zonas vitales del distrito, ampliando la capacidad de respuesta.
“Estamos invirtiendo en tecnología para cuidar a nuestros vecinos. Esto que estamos implementando es parte de un plan integral de seguridad que busca prevenir y actuar rápidamente cuando un vehículo con pedido judicial ingresa al distrito”, destacó Mario Ishii.
La instalación forma parte del plan municipal para modernizar el sistema de vigilancia y reforzar la prevención del delito.
Nobre Ferreira gestiona inversiones y acompaña a familias que piden justicia
El intendente José Augusto Nobre Ferreira recibió a inversores para reactivar el ex Hotel Regional y se reunió con familiares de víctimas de un accidente que reclaman esclarecimiento.
Golía inauguró una oficina de licencia de Conducir en Rawson
El intendente de Chacabuco, Darío Golía, aseguró que "Es un beneficio grande para toda la localidad, también para los mayores, que deben renovarse año tras año”.
Derecho a la vivienda y políticas alimentarias: dos hitos para Carlos Tejedor
La entrega de escrituras a 29 familias y la realización de un encuentro regional sobre soberanía alimentaria marcaron una agenda cargada de gestión y compromiso social.
Se realizó el Festival "Cristina Libre" en Lanús
El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recibió al diputado nacional Máximo Kirchner y a los candidatos a diputados provinciales Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.
Crece la desaprobación a Milei según una nueva encuesta nacional
La imagen del gobierno de Milei sigue perdiendo terreno mientras crecen las críticas y la oposición se posiciona como alternativa para las elecciones.
Rugby Championship: Los Pumas y All Blacks se miden en Córdoba
Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba por el Rugby Championship. Conocé la lista de jugadores y cómo conseguir tu entrada para el partido.