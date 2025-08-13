Passaglia anunció la incorporación de tres ambulancias 0 km

Se trata de unidades de terapia intensiva móviles, totalmente equipadas con tecnología de última generación para brindar atención inmediata en casos de alta complejidad.

13 de agosto de 2025

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, anunció la incorporación de tres ambulancias 0 km que se suman al sistema de emergencias médicas de la ciudad. 

Estas nuevas unidades permitirán mejorar la atención ante urgencias, asegurando un traslado seguro y con atención profesional desde el lugar del hecho hasta el centro de salud. 

Cada ambulancia cuenta con equipamiento avanzado para soporte vital, respiradores, desfibriladores, monitores multiparamétricos y todo lo necesario para la atención de emergencias críticas.

“En San Nicolás seguimos invirtiendo para cuidar lo más importante: a nuestros vecinos”, señaló Passaglia. 

El Intendente recordó que en los últimos años el Municipio incorporó profesionales, amplió la cobertura del Seguro Médico Municipal y está terminando de construir el tercer hospital, en la zona sur de la ciudad. “Estas ambulancias se suman a un sistema que ya funciona y que busca estar cada vez más cerca de los vecinos”, agregó.

Con esta inversión, San Nicolás fortalece su red de atención de emergencias y se posiciona como uno de los municipios con mayor equipamiento médico por habitante en la región.

