El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, anunció la incorporación de tres ambulancias 0 km que se suman al sistema de emergencias médicas de la ciudad.

Estas nuevas unidades permitirán mejorar la atención ante urgencias, asegurando un traslado seguro y con atención profesional desde el lugar del hecho hasta el centro de salud.

Cada ambulancia cuenta con equipamiento avanzado para soporte vital, respiradores, desfibriladores, monitores multiparamétricos y todo lo necesario para la atención de emergencias críticas.

“En San Nicolás seguimos invirtiendo para cuidar lo más importante: a nuestros vecinos”, señaló Passaglia.

El Intendente recordó que en los últimos años el Municipio incorporó profesionales, amplió la cobertura del Seguro Médico Municipal y está terminando de construir el tercer hospital, en la zona sur de la ciudad. “Estas ambulancias se suman a un sistema que ya funciona y que busca estar cada vez más cerca de los vecinos”, agregó.

Con esta inversión, San Nicolás fortalece su red de atención de emergencias y se posiciona como uno de los municipios con mayor equipamiento médico por habitante en la región.