El Municipio de San Fernando invita a sus vecinos a disfrutar de una propuesta inédita: una pista de patinaje sobre hielo instalada en el Parque Náutico (Almirante Martín y el río), que funcionará hasta el 31 de agosto de manera totalmente gratuita y con reserva previa, exclusivamente para sanfernandinos y sus grupos familiares.

El intendente Juan Andreotti acompañó el inicio de la actividad y expresó: “La instalamos hasta el 31 de agosto en el Parque Náutico. Para participar, tienen que inscribirse en la página web municipal”. Los turnos se reservan a través de www.sanfernando.gob.ar/sanfersobrehielo, indicando talle de patines, datos de contacto y número de DNI, que se solicitará al ingresar.

Andreotti agregó: “Los fines de semana habrá actividades en todas las plazas del municipio, así que vayan buscando en dónde serán las próximas para compartir en familia este mes especial para nuestros niños y niñas”. Lo acompañaron la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, y el secretario de Deportes, Carlos Traverso.

Traverso destacó: “El Intendente siempre nos impulsa a generar actividades como el laberinto y la pista de hielo para encuentros familiares y para disfrutar de nuestros espacios públicos. El laberinto estará abierto todos los días y el ingreso será por orden de llegada, en grupos de 10 chicos o chicas”.

Las inscripciones ya están abiertas y los horarios de funcionamiento son: lunes a viernes de 13 a 19 horas, y sábados y domingos de 10 a 19 horas. Cada sesión dura 45 minutos y se solicita llegar 15 minutos antes para la preparación. En días de lluvia la pista permanecerá abierta, aunque la organización podrá modificar los horarios por seguridad.

No es necesario saber patinar, ya que el personal brindará asistencia a todos los participantes. Los niños de 4 y 5 años deberán ingresar acompañados por un adulto, sin excepción. El uso de mangas largas, pantalones largos, guantes y medias es obligatorio.

Entre las reglas, se prohíbe fumar, comer o beber en la pista, así como el uso de celulares o cámaras durante la actividad. Se debe respetar el sentido de giro, evitar cambios bruscos de dirección y no apoyarse en las vallas. También está prohibido empujar, correr, patinar en grupos de más de dos personas o ingresar con mochilas u objetos grandes o peligrosos.

Convocatoria al Salón Primavera 2025

Desde la Secretaría de Cultura y Turismo, el Municipio lanzó la convocatoria a la 30ª edición del Salón Primavera, uno de los eventos culturales más importantes de la región, que este año incorporará la categoría Fotografía con la temática “Retrato”.

Podrán participar artistas de todo el país, de forma gratuita, en las categorías Dibujo, Pintura, Grabado y Fotografía. Las obras presentadas deberán ser originales, de temática libre y no haber participado en otros salones. Las bases y condiciones están disponibles en www.sanfernando.gob.ar/salonprimavera.

La recepción de trabajos será en la planta baja del Palacio Belgrano-Otamendi (Sarmiento 1401, San Fernando) los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre de 14 a 17 horas, y el sábado 6 de 10 a 14 horas.

La inauguración oficial del Salón Primavera tendrá lugar el 18 de septiembre en el Paseo Cultural Otamendi, que integran el Palacio y el Nuevo Teatro municipal. En su trigésima edición, el evento contará con nuevos espacios, propuestas e infraestructura. El día de la apertura habrá música en vivo, ambientación artística y proyecciones especiales.

El jurado premiará a los primeros y segundos lugares de cada categoría y otorgará menciones especiales. También se entregará un premio único al “Artista sanfernandino” para incentivar la participación de creadores locales.

Cultura y recreación para toda la comunidad

Con estas dos propuestas, San Fernando reafirma su política de ofrecer actividades gratuitas y de calidad que integren a la comunidad, fomenten la participación de los vecinos y fortalezcan el vínculo con la cultura y el deporte.