Ianantuony puso en marcha la obra de gas del natatorio y reforzó la agenda de seguridad y política local
El jefe comunal participó del inicio de la obra de gas en el natatorio, mantuvo un encuentro con autoridades de Prefectura y encabezó la presentación de la lista Fuerza Patria.Municipales15 de agosto de 2025Andrés Montero
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, acompañado por el director de Deportes, Facundo Armenteros; Nancy Morera, encargada del Polideportivo; y el director de Obras Públicas, Brian Benítez, participó del inicio de la obra de gas en el natatorio municipal.
El jefe comunal destacó que se trata de un paso importante para recuperar este espacio deportivo tan esperado por la comunidad.
“Sabemos que tenemos todavía un largo camino que recorrer para poder recuperarlo y disfrutarlo, pero quería compartir esta noticia tan esperada mientras seguimos trabajando para el inicio de las tareas restantes”, señaló.
Encuentro con autoridades de Prefectura
En la Sala de Audiencias municipal, Ianantuony, junto al secretario de Seguridad, Paulo Rodríguez, recibió a las máximas autoridades zonales de la Prefectura Naval Argentina para dialogar sobre la seguridad costera.
Participaron el prefecto de Zona Mar Argentino Norte, prefecto mayor Apablaza Carlos Damián, y el prefecto mayor José Cristian Abel Viganó, jefe de la Prefectura Mar del Plata.
Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al funcionamiento cotidiano, las labores relacionadas con la pesca artesanal y la preparación anticipada del operativo de verano.
Presentación de la Lista Fuerza Patria en General Alvarado
En un acto realizado en “La Marechal” y en un clima de militancia, se presentó la Lista de Fuerza Patria para el distrito de General Alvarado. Ianantuony resaltó que esta propuesta acompaña a la gestión municipal y al gobernador bonaerense.
“Es una lista de gente trabajadora, reconocida por nuestra comunidad por su compromiso y por estar cerca de nuestra gente. Las personas que la integran sintetizan la visión de lo que queremos para General Alvarado. Sabemos dónde están los desafíos y las oportunidades de mejorar. Sabemos cómo tenemos que hacerlo”, afirmó el intendente.
Además, subrayó la importancia de contar con un Concejo Deliberante fuerte que permita llevar adelante los compromisos asumidos con los vecinos. Ianantuony agradeció a todos los que hicieron posible el evento.
Garate firmó un convenio histórico con la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos
A través de este convenio, la Cooperativa Agraria se compromete a proveer los materiales necesarios para llevar adelante la pavimentación de la calle Riglos, desde la Ruta Provincial Nº 72 hasta la Unidad Sanitaria de Orense.
Mayra Mendoza encabezó acto por el 359 aniversario de la ciudad de Quilmes
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó el acto institucional por el 359º aniversario de la Ciudad que se llevó adelante en el Palacio Municipal y que contó con la participación de funcionarios locales y distintos representantes de la comunidad quilmeña.
Bragado suma patrulleros y cámaras de monitoreo en un contexto de baja delictiva
El intendente Sergio Barenghi recibió móviles policiales por parte de la Provincia y supervisó la colocación de cámaras en Comodoro Py y Olascoaga.
Lomas de Zamora refuerza seguridad y educación: patrulleros, motos y apoyo a programas educativos
El intendente Federico Otermín y el ministro de Seguridad Javier Alonso presentaron 36 nuevos patrulleros y 10 motos, que se suman a los 50 adquiridos por el municipio, mientras se entregó equipamiento educativo a programas para jóvenes y adultos.
Becas Progresar 2025: requisitos, montos y cómo inscribirse paso a paso
El programa nacional ofrece apoyo económico a jóvenes de 16 a 24 años para completar estudios secundarios, terciarios, universitarios o formación profesional.
Entrevista GLP. Lucía Gómez: “Nuevos Aires nace para potenciar la provincia con desarrollo, arraigo, innovación y justicia territorial”
La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves destacó que Nuevos Aires es un proyecto de futuro orientado a la regionalización productiva de la provincia y subrayó que la lista de candidatos locales refleja la fortaleza de su identidad territorial.
Encuesta provincial: sorpresa en la carrera legislativa
Impacto político en Córdoba: una encuesta revela la ventaja libertaria y la pelea interna que sacude al PJ a horas del cierre de listas. Todos los números.