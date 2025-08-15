El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, acompañado por el director de Deportes, Facundo Armenteros; Nancy Morera, encargada del Polideportivo; y el director de Obras Públicas, Brian Benítez, participó del inicio de la obra de gas en el natatorio municipal.

El jefe comunal destacó que se trata de un paso importante para recuperar este espacio deportivo tan esperado por la comunidad.

“Sabemos que tenemos todavía un largo camino que recorrer para poder recuperarlo y disfrutarlo, pero quería compartir esta noticia tan esperada mientras seguimos trabajando para el inicio de las tareas restantes”, señaló.

Encuentro con autoridades de Prefectura

En la Sala de Audiencias municipal, Ianantuony, junto al secretario de Seguridad, Paulo Rodríguez, recibió a las máximas autoridades zonales de la Prefectura Naval Argentina para dialogar sobre la seguridad costera.

Participaron el prefecto de Zona Mar Argentino Norte, prefecto mayor Apablaza Carlos Damián, y el prefecto mayor José Cristian Abel Viganó, jefe de la Prefectura Mar del Plata.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al funcionamiento cotidiano, las labores relacionadas con la pesca artesanal y la preparación anticipada del operativo de verano.

Presentación de la Lista Fuerza Patria en General Alvarado

En un acto realizado en “La Marechal” y en un clima de militancia, se presentó la Lista de Fuerza Patria para el distrito de General Alvarado. Ianantuony resaltó que esta propuesta acompaña a la gestión municipal y al gobernador bonaerense.

“Es una lista de gente trabajadora, reconocida por nuestra comunidad por su compromiso y por estar cerca de nuestra gente. Las personas que la integran sintetizan la visión de lo que queremos para General Alvarado. Sabemos dónde están los desafíos y las oportunidades de mejorar. Sabemos cómo tenemos que hacerlo”, afirmó el intendente.

Además, subrayó la importancia de contar con un Concejo Deliberante fuerte que permita llevar adelante los compromisos asumidos con los vecinos. Ianantuony agradeció a todos los que hicieron posible el evento.