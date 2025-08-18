Crisis del consumo: desplome en juguetes y regalos por el Día del Niño
Ventas flojas y gasto en picada: el Día del Niño expuso la crisis del consumo. Descubrí el ranking de rubros que la pelearon y los que perdieron.Economía18 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
Las ventas por el Día del Niño 2025 confirmaron la debilidad del consumo. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las operaciones en comercios pymes retrocedieron 0,3% frente a la misma fecha de 2024, medidas a precios constantes.
El gasto promedio real se desplomó 21,1%, con un ticket de $33.736 frente a los $31.987 del año pasado. El informe detalló que, aun con una amplia oferta de promociones, predominaron compras de menor valor y regalos más económicos.
En 2024 las ventas ya habían caído 14,4%, lo que marcaba un antecedente negativo. El 87% de los comercios aplicó rebajas o planes de cuotas, pero el resultado fue insuficiente para revertir la tendencia de estancamiento.
Factores externos y consumo limitado
Desde la entidad remarcaron que las ventas estuvieron muy condicionadas por factores externos: el feriado previo, las condiciones climáticas y la cercanía de otras promociones nacionales.
En varios casos, el Día del Niño funcionó más como una oportunidad para liquidar stock de temporadas anteriores que como un verdadero motor de nuevas compras. La heterogeneidad también fue clave: mientras que en juguetes y libros se percibió mayor movimiento, en indumentaria y electrónica primó la cautela.
Incluso en segmentos de mayor poder adquisitivo, la búsqueda de promociones agresivas limitó el impacto.
Juguetes en caída: -5,2%
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) informó una baja del 5,2% en las ventas respecto de 2024. El sector apuntó al frío, el feriado del viernes 15 y la contracción del canal físico como factores principales.
El comercio electrónico mostró un repunte del 30%, pero apenas representa el 24% de las operaciones. “Esta modalidad implica afrontar altos costos de publicidad y comisiones en plataformas, además de contar con una logística eficiente: el 81% de los consumidores abandona su carrito si no encuentra la opción de entrega que busca”, señaló la CAIJ.
El presidente de la cámara, Matías Furió, destacó además el impacto de fenómenos virales como el peluche Labubu, que agotó stock por su difusión en redes: “Hace mucho tiempo que no veíamos que una tendencia global marque tanto la diferencia en la categoría de juguetes”.
Qué categorías crecieron y cuáles retrocedieron
Los juguetes de primera infancia (0 a 3 años) avanzaron 0,5% interanual y concentraron casi el 30% del mercado. También crecieron marginalmente las masas de modelar y slime (+0,1%), los juegos de mesa y rompecabezas (+0,3%) y los bloques (+0,2%).
En contraste, las pelotas (-7,2%), muñecas y bebotes (-9,3%) y las figuras de acción (-19,4%) tuvieron fuertes caídas. Los desplomes más duros se registraron en cocinas y estaciones de juego (-29%), rodados (-28,5%) y juguetes a radio control (-42,4%).
Desempeño por rubros
- Calzado y marroquinería: ventas +5,3%, ticket promedio $45.413
- Equipos de audio, video y celulares: +0,4%, ticket promedio $43.675
- Indumentaria y accesorios: +3%, ticket promedio $37.697
- Jugueterías: +1% interanual, ticket promedio $35.429
- Librerías: -14,5%, ticket promedio $27.194
Importaciones en alza y alerta por seguridad
Entre enero y julio de 2025, las importaciones de juguetes crecieron 84% en valor y 114% en volumen frente al año pasado, alcanzando 13.752 toneladas. Según la CAIJ, la mitad del volumen ingresó a valores inferiores a USD 3 por kilo, lo que genera riesgos para la seguridad infantil y para la competencia leal.
Furió subrayó: “La industria acompaña ciertos aspectos de la innovación normativa, como el reemplazo del logo de seguridad (S) por el código QR, pero reafirma que la fiscalización importa, porque el juego debe ser sin riesgos. La seguridad de la niñez tiene jerarquía constitucional en Argentina”.
Canasta básica con aumentos extremos y menor consumo en los hogares
Un informe advierte que el precio de productos básicos se disparó hasta un 334% desde noviembre de 2023, mientras las familias ajustan sus compras y hábitos.
“No todo marcha acorde al plan”: el dardo de Lacunza al oficialismo
El exministro de Economía cruzó al Gobierno de Milei por su política monetaria y advirtió que la tasa al 70% “no será gratuita en producción, consumo y empleo”.
Alquileres y expensas: el combo que golpea a inquilinos en todo el país
"Hay una inflación para propietarios y otra para los inquilinos", advierten. En cada región del país los aumentos pegan distinto: mirá los datos.
Luis Caputo: “No vamos a dejar que vaya algún peso al mercado”
Riesgo país, dólar y elecciones: Caputo endurece la política monetaria: no inyectará pesos ni para comprar dólares en plena tensión electoral.
Canasta básica con aumentos extremos y menor consumo en los hogares
Un informe advierte que el precio de productos básicos se disparó hasta un 334% desde noviembre de 2023, mientras las familias ajustan sus compras y hábitos.
Racing va por la revancha ante Peñarol en el Cilindro
La Academia recibe al Carbonero en Avellaneda con la obligación de dar vuelta la serie y seguir en la Copa Libertadores en una noche que promete ser decisiva.
Escándalo $LIBRA: Milei bajo la lupa judicial y parlamentaria
El abogado Burlando solicitará la detención de Novelli y Terrones Godoy. Diputados podría aprobar dictamen que reactive la comisión $LIBRA en plena campaña electoral.