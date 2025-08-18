Elecciones 2025: qué provincias eligen senadores en octubre

Las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre marcarán un recambio clave en el Congreso. Ocho distritos, incluida la Ciudad de Buenos Aires, renovarán bancas en el Senado de la Nación, lo que podría redefinir el equilibrio de poder en la Cámara alta.

Qué bancas se renuevan en el Senado

En esta elección, se pondrán en juego 24 escaños, correspondientes a tres por cada uno de los distritos que participan este turno. Los territorios que deberán elegir senadores son:

Ciudad de Buenos Aires

Chaco

Entre Ríos

Neuquén

Río Negro

Salta

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Quiénes terminan sus mandatos distrito por distrito

Ciudad de Buenos Aires

Finalizan sus períodos Martín Lousteau (UCR), Mariano Recalde (kirchnerismo) y Guadalupe Tagliaferri (PRO). El recambio promete una pulseada fuerte, con figuras como Patricia Bullrich o Manuel Adorni por La Libertad Avanza, y el regreso de Recalde como referente K.

Chaco

Dejan sus bancas María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rodas (Frente de Todos) y Víctor Zimmermann (UCR).

Entre Ríos

Concluyen sus mandatos Alfredo De Ángeli y Stella Maris Olalla (UCR). Además, debe asumir Stefanía Cora (FdT) en reemplazo de Edgardo Kueider, quien fue expulsado.

Neuquén

Se despiden Oscar Parrilli y Silvia Sapag (FdT), junto con Lucila Crexell (Movimiento Neuquino–Provincias Unidas).

Río Negro

Renuevan sus bancas Martín Doñate y Silvina García Larraburu (FdT), además de Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).

Salta

Finalizan sus mandatos Juan Carlos Romero (Provincias Unidas), Sergio Leavy y Nora Giménez (FdT).

Santiago del Estero

Concluyen los períodos de Claudia Ledesma Abdala, José Neder y Gerardo Montenegro (kirchnerismo).

Tierra del Fuego

Renuevan María Duré y Cristina López (FdT), y Pablo Blanco (UCR).

Cómo impacta en los bloques nacionales

La renovación afectará directamente a espacios clave como el Frente Nacional y Popular, liderado por José Mayans, que tiene 7 de 17 bancas en juego, y al bloque Unidad Ciudadana, de Juliana Di Tullio, donde 9 de 16 senadores terminan sus mandatos.

Cómo serán las elecciones del 26 de octubre

Ese día, los argentinos elegirán 127 diputados nacionales (la mitad de la Cámara baja) y 24 senadores nacionales (un tercio de la Cámara alta).

Por primera vez, se usará la Boleta Única de Papel (BUP), aprobada por la Ley N.º 27.781. Con este sistema, todos los candidatos aparecen en una sola hoja oficial, lo que elimina la multiplicidad de boletas partidarias y busca garantizar mayor transparencia y simplicidad en el voto.