Elecciones 2025: qué provincias eligen senadores en octubre
El Senado pone en juego 24 bancas: mirá qué provincias votan, qué senadores se van y cómo será la elección con boleta única.Argentina18 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
Las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre marcarán un recambio clave en el Congreso. Ocho distritos, incluida la Ciudad de Buenos Aires, renovarán bancas en el Senado de la Nación, lo que podría redefinir el equilibrio de poder en la Cámara alta.
Qué bancas se renuevan en el Senado
En esta elección, se pondrán en juego 24 escaños, correspondientes a tres por cada uno de los distritos que participan este turno. Los territorios que deberán elegir senadores son:
- Ciudad de Buenos Aires
- Chaco
- Entre Ríos
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- Santiago del Estero
- Tierra del Fuego
Quiénes terminan sus mandatos distrito por distrito
Ciudad de Buenos Aires
Finalizan sus períodos Martín Lousteau (UCR), Mariano Recalde (kirchnerismo) y Guadalupe Tagliaferri (PRO). El recambio promete una pulseada fuerte, con figuras como Patricia Bullrich o Manuel Adorni por La Libertad Avanza, y el regreso de Recalde como referente K.
Chaco
Dejan sus bancas María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rodas (Frente de Todos) y Víctor Zimmermann (UCR).
Entre Ríos
Concluyen sus mandatos Alfredo De Ángeli y Stella Maris Olalla (UCR). Además, debe asumir Stefanía Cora (FdT) en reemplazo de Edgardo Kueider, quien fue expulsado.
Neuquén
Se despiden Oscar Parrilli y Silvia Sapag (FdT), junto con Lucila Crexell (Movimiento Neuquino–Provincias Unidas).
Río Negro
Renuevan sus bancas Martín Doñate y Silvina García Larraburu (FdT), además de Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).
Salta
Finalizan sus mandatos Juan Carlos Romero (Provincias Unidas), Sergio Leavy y Nora Giménez (FdT).
Santiago del Estero
Concluyen los períodos de Claudia Ledesma Abdala, José Neder y Gerardo Montenegro (kirchnerismo).
Tierra del Fuego
Renuevan María Duré y Cristina López (FdT), y Pablo Blanco (UCR).
Cómo impacta en los bloques nacionales
La renovación afectará directamente a espacios clave como el Frente Nacional y Popular, liderado por José Mayans, que tiene 7 de 17 bancas en juego, y al bloque Unidad Ciudadana, de Juliana Di Tullio, donde 9 de 16 senadores terminan sus mandatos.
Cómo serán las elecciones del 26 de octubre
Ese día, los argentinos elegirán 127 diputados nacionales (la mitad de la Cámara baja) y 24 senadores nacionales (un tercio de la Cámara alta).
Por primera vez, se usará la Boleta Única de Papel (BUP), aprobada por la Ley N.º 27.781. Con este sistema, todos los candidatos aparecen en una sola hoja oficial, lo que elimina la multiplicidad de boletas partidarias y busca garantizar mayor transparencia y simplicidad en el voto.
Crece la alarma por un medicamento falso que circula en el país
Ozempic trucho en Argentina: ANMAT lo prohibió tras detectar falsificación. Mirá qué pasa con el fármaco furor para bajar de peso y enterate todos los detalles.
Elecciones 2025: cuántos diputados renueva cada provincia
Elecciones legislativas 2025: conocé el reparto de bancas por provincia y las claves de la Boleta Única Papel que debuta este año. Todos los detalles.
El boom de las motos y la creciente vulnerabilidad de los peatones
En el Día del Peatón, Argentina enfrenta una deuda pendiente: peatones y motociclistas comparten calles cada vez más riesgosas y exigen acción urgente.
Fentanilo mortal: hallan más ampollas contaminadas en Córdoba y Chubut
La Justicia federal intensifica el operativo de retiro tras confirmarse nuevas dosis del fármaco adulterado en el sistema sanitario.
Canasta básica con aumentos extremos y menor consumo en los hogares
Un informe advierte que el precio de productos básicos se disparó hasta un 334% desde noviembre de 2023, mientras las familias ajustan sus compras y hábitos.
Racing va por la revancha ante Peñarol en el Cilindro
La Academia recibe al Carbonero en Avellaneda con la obligación de dar vuelta la serie y seguir en la Copa Libertadores en una noche que promete ser decisiva.
Escándalo $LIBRA: Milei bajo la lupa judicial y parlamentaria
El abogado Burlando solicitará la detención de Novelli y Terrones Godoy. Diputados podría aprobar dictamen que reactive la comisión $LIBRA en plena campaña electoral.