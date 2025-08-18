Elecciones 2025: qué provincias eligen senadores en octubre

El Senado pone en juego 24 bancas: mirá qué provincias votan, qué senadores se van y cómo será la elección con boleta única.

Argentina18 de agosto de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Senado
Elecciones 2025: qué provincias eligen senadores nacionales

Las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre marcarán un recambio clave en el Congreso. Ocho distritos, incluida la Ciudad de Buenos Aires, renovarán bancas en el Senado de la Nación, lo que podría redefinir el equilibrio de poder en la Cámara alta.

DiputadosElecciones 2025: cuántos diputados renueva cada provincia

Qué bancas se renuevan en el Senado

En esta elección, se pondrán en juego 24 escaños, correspondientes a tres por cada uno de los distritos que participan este turno. Los territorios que deberán elegir senadores son:

  • Ciudad de Buenos Aires
  • Chaco
  • Entre Ríos
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Salta
  • Santiago del Estero
  • Tierra del Fuego

Quiénes terminan sus mandatos distrito por distrito

Ciudad de Buenos Aires

Finalizan sus períodos Martín Lousteau (UCR), Mariano Recalde (kirchnerismo) y Guadalupe Tagliaferri (PRO). El recambio promete una pulseada fuerte, con figuras como Patricia Bullrich o Manuel Adorni por La Libertad Avanza, y el regreso de Recalde como referente K.

Chaco

Dejan sus bancas María Inés Pilatti Vergara, Antonio Rodas (Frente de Todos) y Víctor Zimmermann (UCR).

Entre Ríos

Concluyen sus mandatos Alfredo De Ángeli y Stella Maris Olalla (UCR). Además, debe asumir Stefanía Cora (FdT) en reemplazo de Edgardo Kueider, quien fue expulsado.

Neuquén

Se despiden Oscar Parrilli y Silvia Sapag (FdT), junto con Lucila Crexell (Movimiento Neuquino–Provincias Unidas).

Río Negro

Renuevan sus bancas Martín Doñate y Silvina García Larraburu (FdT), además de Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).

Salta

Finalizan sus mandatos Juan Carlos Romero (Provincias Unidas), Sergio Leavy y Nora Giménez (FdT).

Santiago del Estero

Concluyen los períodos de Claudia Ledesma Abdala, José Neder y Gerardo Montenegro (kirchnerismo).

Tierra del Fuego

Renuevan María Duré y Cristina López (FdT), y Pablo Blanco (UCR).

Cómo impacta en los bloques nacionales

La renovación afectará directamente a espacios clave como el Frente Nacional y Popular, liderado por José Mayans, que tiene 7 de 17 bancas en juego, y al bloque Unidad Ciudadana, de Juliana Di Tullio, donde 9 de 16 senadores terminan sus mandatos.

Cómo serán las elecciones del 26 de octubre

Ese día, los argentinos elegirán 127 diputados nacionales (la mitad de la Cámara baja) y 24 senadores nacionales (un tercio de la Cámara alta).

Cristina Fernández de KirchnerVialidad: avanza el remate de bienes y Casación revisará el monto del decomiso

Por primera vez, se usará la Boleta Única de Papel (BUP), aprobada por la Ley N.º 27.781. Con este sistema, todos los candidatos aparecen en una sola hoja oficial, lo que elimina la multiplicidad de boletas partidarias y busca garantizar mayor transparencia y simplicidad en el voto.

¿Creés que la tensión interna en el PRO se resolverá o terminará en ruptura?

Se resolverá

Terminará en ruptura

No sabe

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado