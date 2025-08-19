Clima adverso y Estado desmantelado: Milei no viaja a Junín

El presidente Javier Milei canceló a último momento el acto que tenía previsto realizar este martes en Junín, donde iba a presentar a los candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA). El motivo oficial: un informe de Casa Militar que alertó sobre lluvias intensas y ráfagas de viento de más de 55 km/h, lo que tornaba “imposible” su traslado por vía aérea o terrestre.

La imposibilidad de llegar a Junín expuso de lleno las consecuencias de la desinversión estatal impulsada por Milei desde 2023: aeródromos sin condiciones mínimas, rutas deterioradas y un Servicio Meteorológico Nacional acéfalo, resultado de una política que paralizó la obra pública y vació organismos clave. Más que una cuestión climática, la suspensión evidenció la fragilidad de un Estado desmantelado por la “motosierra”.

El encuentro, previsto en el Teatro San Carlos a las 20, buscaba mostrar a Milei acompañado por los primeros 20 postulantes de la lista libertaria, entre ellos el economista José Luis Espert, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La postal de unidad, clave en el arranque formal de la campaña, quedó postergada.

El comunicado oficial

En un mensaje difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno explicó: “A partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín, Provincia de Buenos Aires”.

La comunicación precisó que la situación climática responde a una ciclogénesis que afectará el centro del país durante la jornada, con lluvias abundantes y ráfagas superiores a los 55 km/h.

Una campaña con contratiempos

No es la primera vez que Milei posterga un acto en medio de la campaña. Hace dos semanas suspendió la presentación de los candidatos de las ocho secciones electorales y, en su lugar, se quedó en Olivos siguiendo el debate parlamentario desde redes sociales. Al día siguiente concretó la actividad en La Matanza, donde se difundió una foto que generó controversia.

La suspensión en Junín golpea además la estrategia de instalar a LLA en la Cuarta Sección Electoral, un territorio clave integrado por 19 distritos —entre ellos Chivilcoy, Lincoln, Nueve de Julio, Trenque Lauquen y Pehuajó— que concentra alrededor del 4% del padrón bonaerense.

La disputa en la Cuarta Sección

El armado libertario en la zona está en manos de Gonzalo Cabezas, candidato a senador provincial, quien enfrenta a dos estructuras fuertes: por un lado, el peronismo kirchnerista agrupado en Fuerza Patria, y por el otro, el espacio Somos Buenos Aires, que impulsa al intendente de Junín, Pablo Petrecca.

A diferencia del Conurbano, donde la inseguridad marca la agenda, en esta región predominan las preocupaciones productivas e impositivas, dado su peso agroindustrial. La presencia de Milei en Junín buscaba precisamente hablarle a ese electorado y confrontar con el gobernador Axel Kicillof, a quien viene apuntando en sus discursos.

Lo que quedó pendiente

El evento había sido coordinado en Casa Rosada con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y los dirigentes Cristian Ritondo, Diego Santilli y Sebastián Pareja. Mientras Ritondo se prepara para acompañar a Guillermo Montenegro en Mar de Ajó y Santilli para viajar a Pergamino con Natalia Blanco, Milei había reservado Junín como escenario principal para enviar un mensaje provincial y nacional.

La actividad incluía un cierre con la foto de unidad de los candidatos nacionales —José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego Santilli, Sebastián Pareja, Alejandro Finocchiaro y Carlos Pirovano, entre otros— que ahora deberá esperar una nueva fecha.