Gray otorgó pases libres y dio pase a planta permanente

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, junto al ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, otorgó 250 Pases Libres Multimodales (PLM) a personas con discapacidad, trasplantadas o en espera de trasplante.

“En tiempos donde el boleto del transporte público aumenta en forma desmedida y afecta la economía familiar, esta credencial garantiza que puedan viajar en forma gratuita” aseguró Fernando Gray, quien además estuvo acompañado por Sandra Mayol, subsecretaria de Transporte aéreo y fluvial; Sibila Botti, directora Provincial de Género e Inclusión del Ministerio de Transporte provincial; Valeria Alonso, subsecretaria de Desarrollo Social del distrito; Natalia Bacchetto, coordinadora de Discapacidad local; y Ayelén Rasquetti, diputada provincial.

El PLM es una credencial que brinda acceso gratuito al sistema de transporte público bonaerense terrestre y fluvial para personas con alguna discapacidad, trasplantadas o en espera de trasplante.

Pase a planta permanente

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, oficializó el pase a planta permanente de 60 empleadas y empleados municipales que cumplen funciones en distintas áreas, de los cuales 10 corresponden a ascensos.

“En este contexto donde se han perdido tantos puestos de trabajo, la estabilidad laboral que firmamos hoy es muy importante. Es un reconocimiento al gran trabajo que realizan a diario”, afirmó el jefe comunal.

Durante el acto, Fernando Gray estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno, Valeria Bellizzi; el subsecretario de Gobierno, Alejandro Bonomo; y la directora general de Recursos Humanos, Analía Heredia. Además, también estuvieron presentes la secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Nélida Haye, y el secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMEE), Carlos Campos.