Gray otorgó pases libres y dio pase a planta permanente

El intendente de Esteban Echeverría otorgó 250 Pases Libres Multimodales (PLM) a personas con discapacidad, trasplantadas o en espera de trasplante.

Municipales19 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, junto al ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, otorgó 250 Pases Libres Multimodales (PLM) a personas con discapacidad, trasplantadas o en espera de trasplante. 

“En tiempos donde el boleto del transporte público aumenta en forma desmedida y afecta la economía familiar, esta credencial garantiza que puedan viajar en forma gratuita” aseguró Fernando Gray, quien además estuvo acompañado por Sandra Mayol, subsecretaria de Transporte aéreo y fluvial; Sibila Botti, directora Provincial de Género e Inclusión del Ministerio de Transporte provincial; Valeria Alonso, subsecretaria de Desarrollo Social del distrito; Natalia Bacchetto, coordinadora de Discapacidad local; y Ayelén Rasquetti, diputada provincial. 

El PLM es una credencial que brinda acceso gratuito al sistema de transporte público bonaerense terrestre y fluvial para personas con alguna discapacidad, trasplantadas o en espera de trasplante.

Pase a planta permanente

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, oficializó el pase a planta permanente de 60 empleadas y empleados municipales que cumplen funciones en distintas áreas, de los cuales 10 corresponden a ascensos. 

“En este contexto donde se han perdido tantos puestos de trabajo, la estabilidad laboral que firmamos hoy es muy importante. Es un reconocimiento al gran trabajo que realizan a diario”, afirmó el jefe comunal.

Durante el acto, Fernando Gray estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno, Valeria Bellizzi; el subsecretario de Gobierno, Alejandro Bonomo; y la directora general de Recursos Humanos, Analía Heredia. Además, también estuvieron presentes la secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Nélida Haye, y el secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMEE), Carlos Campos.

Soledad Castellano
Municipales19 de agosto de 2025

