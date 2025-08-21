Mayra Mendoza: "Mientras el Gobierno nacional agravia y reprime, nosotros invertimos para prevenir el delito"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración de una Alcaidía Departamental en el municipio de Quilmes, junto a los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Mena; la intendenta local, Mayra Mendoza; y la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Cecilia Soler.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta nueva alcaidía en Quilmes es un paso más del histórico plan de ampliación de la infraestructura penitenciaria que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires”.

“Hoy estamos alcanzando las 8.424 nuevas plazas y nos proponemos llegar a las 12.000 en los próximos años”, agregó.

“Estas obras permiten también reforzar la presencia de nuestras fuerzas donde tienen que estar: en las calles, patrullando, trabajando para prevenir el delito; y no asignados a cuidar a detenidos en comisarías”, sostuvo el Gobernador.

“El único problema que tenemos para cumplir con la totalidad de nuestro plan tiene nombre y apellido: se llama Javier Milei y se robó los fondos que el Gobierno nacional se había comprometido a destinar para ampliar el Servicio Penitenciario Bonaerense”, destacó Kicillof.

Detalles de la alcaldía

La alcaldía cuenta con cuatro pabellones con 156 celdas para albergar a 312 internos. A partir de una inversión de $15.091 millones, el nuevo predio posee además doble alambrado, muro perimetral, cuatro controles de vigilancia y cinco garitas de seguridad.

Mayra: "No necesitamos más violencia por parte de las autoridades, o tuits vacíos de contenido"

La intendenta Mendoza remarcó: “Esta obra, resultado del trabajo conjunto y cotidiano entre la Provincia y el municipio, permitirá que muchos policías dejen de cuidar detenidos en comisarías y refuercen sus tareas de control y patrullajes en nuestros barrios".

"Mientras el Gobierno nacional agravia y reprime, nosotros asumimos este tema con mucha responsabilidad e invertimos para prevenir el delito y proteger a nuestros vecinos”, agregó.

“Es un día de celebración por los resultados. Esta Alcaidía Departamental de Quilmes, tan esperada, tan necesaria, es producto del resultado del trabajo mancomunado entre la Provincia de Buenos Aires, sus ministerios, el Municipio de Quilmes, y atendiendo una situación que durante muchos años, y el paso de muchas gestiones, no se había tomado en cuenta la necesidad de poder contar con estos espacios”, indicó.

“Esta Alcaldía Departamental va a poder alojar 312 personas detenidas. Con un aspecto muy importante, que es el que quiero que sepan mis vecinos y vecinas, que aquellas personas que hoy están detenidas en las comisarías que están cercanas a nuestros barrios, van a estar alojadas aquí. Con el cuidado que se merece del Servicio Penitenciario Bonaerense, no de los efectivos de la Policía de la Provincia”, explicó la mandamás.

Mendoza agregó: “Y esos efectivos policiales que hoy están en las comisarías, van a poder estar complementando el patrullaje y la prevención del delito que necesitamos en nuestros barrios. Así que es muy importante esta obra, tiene que ver con algo concreto, con algo que se puede ver aquí en este barrio de La Ribera de Quilmes, una obra que además va a traer una mejora de infraestructura para toda la zona”.

“Esto es muy importante también decirlo, porque como hemos hecho con otros lugares de nuestro municipio, aquí a unas 30 cuadras, hay un nuevo Complejo Socio Ambiental Eco Parque Quilmes, construido en estos años de gestión, que ha mejorado la logística, la transferencia, la recolección de los residuos, pero ha mejorado integralmente el barrio, porque hemos logrado pavimentar y hemos hecho obra hidráulica”, declaró.

“Aquí está nuestra secretaria de Obras Públicas, Ceci Soler, que es una referencia para el municipio y para esta gestión, porque mucho del progreso, del crecimiento, del diseño, de la planificación que tiene Quilmes tiene que ver con Ceci. Y ese barrio que está aquí ha mejorado integralmente. Lo mismo va a suceder con este lugar, que tanto necesita y que de a poco y en el tiempo que podamos, con la ayuda y el trabajo mancomunado con el Gobierno de la Provincia, lo vamos a hacer”, remarcó la intendenta y candidata a diputada bonaerense por la tercera sección electoral.

“Porque si esperamos del gobierno nacional, por supuesto que no vamos a poder recibir absolutamente nada. Lo único que recibe nuestra población del gobierno de Javier Milei son agravios, ofensas, crueldad, represión a los jubilados. Y en el sentido que hoy nos convoca en materia de seguridad, de prevención del delito, de justicia, el gobierno de Javier Milei y los vecinos, por ejemplo, de Bernal Centro, lo saben, nos ha sacado los efectivos policiales, los efectivos de seguridad que pertenecían a las Fuerzas Federales y cuidaban una zona tan importante como todos y cada uno de los barrios”, apuntó contra Milei.

“Cuando los escuchamos en los canales de televisión o en un streaming haciéndose los graciosos, la verdad que cuidar, proteger la vida de nuestros habitantes, no es un tema de humor ni es un tema que se puede tomar así de manera liviana, es serio. Es un tema que amerita mucha responsabilidad. Entonces, estas son las obras que hacen falta, la inversión que se necesita en materia de prevención del delito y de seguridad”, sostuvo.

“No necesitamos más violencia por parte de las autoridades, o tuits vacíos de contenido. Necesitamos inversión para más seguridad y para prevención del delito en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Así que muy agradecida, Gobernador, Ministros, como Intendenta, de poder contar con este espacio que va a optimizar y a ser parte de una etapa de mejora integral de lo que necesitamos en Quilmes y en nuestra jurisdicción, Varela y Berazategui”, insistió.

Las nuevas instalaciones forman parte del Plan de Infraestructura Penitenciaria Bonaerense, que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires desde 2020 y tiene como objetivo ampliar en un 50% las plazas, pasando de 24.000 a 36.000.

Por último, Kicillof subrayó: “El contraste es claro: mientras que la Provincia, con recursos propios, cumplió y construyó lo que planeó, Javier Milei no puso un solo peso para ampliar el sistema”. “Mejorar la seguridad es algo que requiere de planificación, de inversión, de compromiso y de trabajo coordinado: eso es lo que realizamos desde la Provincia y los municipios, con el único objetivo de que los y las bonaerenses vivan más tranquilos”, concluyó.

Estuvieron presentes los subsecretarios de Política Penitenciaria, José González Hueso; de Derechos Humanos, Matías Moreno; de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; de Control Interno, Nazareno Castro Bergamín; su par de Técnica, Administrativa y Legal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Maitena Villegas; el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areces; y el subjefe del organismo, Javier Cáceres; y autoridades del Poder Judicial.