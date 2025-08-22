Ishii avanza en recuperar la UTN con nuevas carreras y convenios educativos
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, se reunió con autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), orientada a fortalecer la oferta educativa superior en el distrito.
El encuentro se desarrolló en la sala privada de la Intendencia y contó con la participación del Rector de la UTN, Ing. Rubén Soro, el Decano de la Facultad Regional General Pacheco, Ing. José Luis García, el Secretario General de Coordinación Universitaria, Juan Carlos Agüero y por la comuna el Lic. Dr. Carlos Víctor Zalazar.
Recuperar la UTN para José C. Paz
En la reunión se avanzó en la recuperación de la sede de la UTN en José C. Paz, que funcionó hasta principios de los 2000. Con la firma de nuevos convenios, la Municipalidad se comprometerá a financiar los sueldos docentes, proveer equipamiento y asignar espacio en la nueva Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial (IA), ubicada en Av. Marchena y Santa María.
Educación y futuro para los paceños
La UTN elaborará una propuesta académica de tecnicaturas, ingenierías y carreras de grado con su aval institucional. En este marco, el municipio se hará cargo de los costos para garantizar que los jóvenes paceños tengan acceso a una educación tecnológica y profesional de calidad en su propio distrito.
Agenda conjunta y cooperación
Además, se acordó realizar visitas a la UNPAZ, la nueva Facultad de Ciencia y el Laboratorio Municipal, donde se prevén futuros proyectos conjuntos. La UTN también brindará asesoramiento y apoyo en programas de inclusión, investigación y gestión municipal en diversas áreas.
Como cierre del encuentro, el Rector Soro invitó al Intendente Ishii a visitar el Rectorado de la UTN en la Ciudad de Buenos Aires, consolidando una alianza estratégica entre la universidad y el municipio.
