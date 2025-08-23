La industria del calzado y la textil atraviesa una de sus peores crisis de los últimos años. La combinación de caída del consumo, aumento de importaciones y altas tasas de interés está dejando un saldo alarmante: fábricas cerradas, despidos masivos y un futuro incierto para miles de trabajadores.

Cierre de fábricas y caída de producción

Horacio Moschetto, secretario de la Cámara de la Industria del Calzado, alertó: “En el sector tenemos suspensiones y despidos masivos. Se han perdido 15 mil puestos de trabajo sobre 70 mil. Cerraron fábricas de 500 trabajadores o más en Chivilcoy, Coronel Suárez, en Eldorado, en Tucumán, empresas grandes, y entre las medianas y chicas empieza a ser un tendal. La actividad está muy paralizada. El consumo está muy caído. Pero lo que más nos preocupa es lo que viene. Porque no hay señales de que esto reactive”.

La producción de calzado también muestra números rojos: en 2023 se fabricaron 120 millones de pares de zapatos y zapatillas, en 2024 bajó a 100 millones, y las proyecciones para 2025 indican una caída a entre 70 y 80 millones de pares. Grandes firmas como Bicontinentar, Dass y Topper redujeron drásticamente su personal, mientras las empresas medianas y pequeñas enfrentan suspensiones semanales y desvinculaciones constantes.

Impacto económico y financiero

La incertidumbre económica antes de las elecciones intensifica la crisis. Se especula con un posible ajuste cambiario que ubique el dólar entre $1.600 y $2.000, y la continuidad del ministro de Economía está en duda. Las tasas de interés reflejan esta tensión: los adelantos en cuenta corriente pasaron del 30,4% en junio al 82,3% recientemente, generando un escenario “demoledor” para los empresarios, según Moschetto.

El Banco Central confirmó que la morosidad en créditos personales alcanzó un 6,4% en junio, el nivel más alto desde 2008. El consumo sigue cayendo y la economía muestra un estancamiento generalizado: “En el primer semestre tuvimos cuatro caídas intermensuales y dos alzas. La actividad económica se encuentra hoy un -0,65% por debajo del nivel de diciembre de 2024”, precisó Juan Ignacio Fuster, contador público, tras conocer el informe del Indec.

Textiles al límite: la protesta que se viene

El sector textil también expresó su malestar. Marco Meloni, vicepresidente de la fundación Pro Tejer, propuso una gran movilización con más de 3.000 empresarios y trabajadores en defensa de la industria pyme nacional: “Hoy, y lo digo con tranquilidad, juntaría unos 700 empresarios por cinco obreros, 3500 personas y 500 camiones y les bloqueamos la que hoy ya no es la Secretaría Pyme”, afirmó durante el 6to Congreso Industrial en La Rural.

Meloni señaló que los aumentos de tarifas y la avalancha de importaciones impactan directamente en la producción y el empleo: “Nosotros damos trabajo, invertimos… Queremos trabajar y que nuestros trabajadores ganen bien, nada más y nada menos. Queremos que los jubilados cobren lo que tengan que cobrar, que las universidades tengan lo que tienen que tener y los hospitales lo mismo. A ver si yo tengo 50 productores de energía eléctrica para elegir, si vienen de China… Así es fácil estando al lado de los poderosos”.

Según la fundación Pro Tejer, la mitad de las empresas textiles registró caída de ventas en el segundo trimestre de 2025, mientras que para las pymes la baja alcanza al 80%. El aumento de importaciones y la caída del poder adquisitivo se señalan como las principales causas.

Un futuro incierto

La industria del calzado y la textil enfrenta un futuro complicado. El sobrestock, la competencia de productos importados y la falta de políticas que reactiven el consumo generan un escenario crítico. “Estamos por entrar en una guerra entre el productor y el importador por vender su stock a cualquier precio, por sacarse la mercadería de encima”, vaticina Moschetto.

Los industriales insisten en la necesidad de respuestas concretas del gobierno, mientras los trabajadores y empresarios se preparan para defender sus fuentes laborales y mantener viva la producción nacional.