Copa Libertadores: así se jugarán los cuartos de final

La Copa Libertadores 2025 entra en su fase decisiva con un condimento histórico: por primera vez, los ocho equipos clasificados a cuartos de final son campeones del torneo. River, Vélez, Racing y Estudiantes representarán a la Argentina frente a cuatro gigantes de la región: Flamengo, Palmeiras, San Pablo y Liga de Quito.

El cuadro ya está definido y la expectativa es máxima. A partir del martes 16 de septiembre, comenzarán los cruces que determinarán a los semifinalistas, con la certeza de que habrá, al menos, un equipo argentino en esa instancia.

Los cruces confirmados

El primer choque será 100% argentino: Vélez recibirá a Racing en el estadio José Amalfitani a las 19. La vuelta será una semana más tarde, el martes 23, en el Cilindro de Avellaneda. Este mano a mano garantiza presencia nacional en semifinales y promete una serie electrizante.

Un día después, el miércoles 17, River enfrentará a Palmeiras en el Monumental a las 21.30, en uno de los duelos más pesados del continente. La revancha se jugará en el Allianz Parque de San Pablo el 24.

El jueves 18 abrirán la jornada Liga de Quito y San Pablo a las 17 en Ecuador, con el segundo capítulo en Brasil el 25 a las 19. Más tarde, desde las 21.30, Flamengo recibirá a Estudiantes en el Maracaná, mientras que la vuelta será el mismo 25 en La Plata, en el estadio UNO.

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

Cómo llegaron los ocho mejores

Palmeiras avanzó tras golear 4 a 0 a Universitario en Lima y empatar 0 a 0 en casa. Liga de Quito dio el batacazo al eliminar al último campeón, Botafogo, con un 2 a 0 en Ecuador que revirtió la caída 1 a 0 en Brasil.

Estudiantes se metió entre los ocho con lo justo: ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y sostuvo el resultado en La Plata. Racing vivió una serie frenética: perdió 1 a 0 con Peñarol en Montevideo, pero lo dio vuelta con un 3 a 1 en Avellaneda.

San Pablo necesitó de los penales tras empatar los dos partidos contra Atlético Nacional: 0 a 0 en Brasil y 1 a 1 en Colombia, para luego imponerse 4 a 3 desde los doce pasos. Vélez eliminó a Fortaleza con un 2 a 0 en Liniers, después de un 0 a 0 en Brasil.

Flamengo ganó el clásico brasileño frente a Internacional: 1 a 0 en Río y 2 a 0 en Porto Alegre. River, en tanto, sufrió hasta el final con Libertad: empató 1 a 1 en la serie y pasó por penales.

River, con el calendario al límite

La clasificación a cuartos le dio aire al equipo de Marcelo Gallardo, pero el fixture no da tregua. Este lunes recibirá a Lanús por la punta del Clausura. El jueves viajará a Mendoza para jugar ante Unión por la Copa Argentina y, de ganar, podría enfrentar a Racing en un duelo con mucha tensión por el pase de Maxi Salas. Apenas tres días después, el domingo 31, volverá al Monumental para enfrentar a San Martín de San Juan.

River cerrará agosto con tres partidos en siete días, mientras sueña con extender su camino en la Libertadores y pelear en todos los frentes.