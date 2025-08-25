Sucurro inauguró el Centro Universitario de Salliqueló

El intendente de Salliqueló, Ariel Succurro, y el director del programa Puentes, Juan Brardinelli, inauguraron el Centro Universitario del municipio, construido con financiamiento del programa Puentes, la iniciativa del Gobierno bonaerense que tiene como objetivo acercar la universidad a todo el territorio de la provincia.

En la actividad también participaron la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste, Andrea Savoretti, y el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Néstor Urretabizkaya.

El Centro Universitario de Salliqueló es el número 44 que se pone en marcha a través de Puentes. Cuenta con un aula equipada, un área de servicios y tres núcleos sanitarios. A través del programa provincial, próximamente se podrá cursar allí la Diplomatura en Procesamiento Agroalimentario, dictada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

En este marco, Juan Brardinelli afirmó: “Hoy, a tres años de lanzado el programa Puentes, llegamos a estos 44 centros inaugurados y estamos presentes con carreras en más de 80 municipios. Es un reflejo claro de la decisión del gobernador Axel Kicillof de hacer realidad la oportunidad de estudiar carreras universitarias en toda la provincia”.

Las autoridades también entregaron computadoras del programa de Conectar Igualdad Bonaerense a alumnas y alumnos que cursan el último año de sus estudios en la Escuela de Educación Secundaria N° 3 y la Escuela de Educación Especial N° 501 del municipio. Conectar Igualdad Bonaerense es la iniciativa del Gobierno de la Provincia que tiene como objetivo generar equidad de oportunidades en el acceso a la tecnología, fomentando una educación inclusiva y de calidad.

Al respecto, Brardinelli sostuvo: “Nos duele que haya una brecha digital en la provincia, por eso todos los días seguimos trabajando para que todos los chicos y las chicas que estudian puedan tener su computadora y su acceso a internet”.

Asimismo, se presentó un nuevo tractor pala frontal, enviado al municipio por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, una maquinaria que se suma a las labores que se realizan para el mantenimiento de la red vial municipal y los caminos rurales, a fin de garantizar la conectividad, facilitar el movimiento de la producción y mejorar la calidad de vida de las familias que viven y trabajan en las áreas rurales de Salliqueló.