Nardini presentó una nueva obra para la salud pública

El intendente Leo Nardini recorrió el avance de obra de la nueva Unidad de Diagnóstico Precoz que se construye en la intersección de Batalla de Maipú y Padre Stoppler, ciudad de Grand Bourg. El proyecto, realizado por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, busca dar respuesta a la demanda del sistema sanitario público local al que acceden miles de pacientes, tanto de Malvinas como de distritos vecinos.

Con una superficie total de 3.100 metros cuadrados y 1.381 de espacio cubierto, el nuevo edificio contará con servicios de atención primaria, diagnóstico por imágenes, laboratorio, consultorios de atención programada y área quirúrgica, entre otros espacios clave. Su diseño moderno y funcional contempla circulaciones diferenciadas para pacientes y profesionales, facilitando el acceso en cada atención.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó: “Es una obra que se está haciendo para complementar nuestro sistema sanitario, que es uno de los más importantes de la región. Esto va a venir muy bien para vecinas y vecinos de Grand Bourg, Tierras Altas y también de Tortuguitas, porque les queda más cerca y va a descomprimir el Hospital de Trauma”.

La nueva unidad permitirá atender patologías agudas, realizar estudios de diagnóstico rápido y brindar atención programada en consultorios especializados. Además, contará con 16 camas de internación en guardia, quirófano, salas de tomografía, rayos X, ecografía, laboratorio bacteriológico, farmacia, morgue, entre otros servicios.

“Muchos están acostumbrados a que generemos conectividad, pavimentar o trabajando en infraestructura para recuperar espacios públicos y deportivos. Pero también seguimos invirtiendo en salud, amplificando y reacondicionando lo que hay. Es una política de Estado en Malvinas Argentinas. Pensar en infraestructura sanitaria es pensar en todos y todas, teniendo en cuenta las dificultades de hoy y que el acceso al sistema privado es muy costoso y muchas veces la gente no puede”, agregó el intendente.